Z kraju Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Dziemianowicz-Bąk: tylko w dół Oprac. Paulina Karpińska |

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o pomysłach zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Szefowa resortu rodziny zapytana na antenie TVN24 w programie "Jeden na jeden" o propozycję ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wydłużenia o kilka lat wieku emerytalnego dla kobiet i drobnego obniżenia dla mężczyzn, stwierdziła, że "wypowiadanie takich propozycji nie jest odpowiedzialne".

- Nie będzie podwyższania wieku emerytalnego - zaznaczyła. Podkreśliła, że deklaracja ta dotyczy obu płci.

Dziemianowicz-Bąk: możemy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale w dół

Zaznaczyła jednak, że jest gotowa na rozmowę o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, "ale bez podwyższania".

- Możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób zrównywać go w dół - powiedziała

Ministra zaznaczyła także, że "nie będzie żadnego liczenia dzieci" i "karania tych osób, które dzieci nie posiadają".

Postulat o zrównanie wieku emerytalnego

- Wiem, że to jest temat tabu, ale też mam poczucie odpowiedzialności za Polskę. Ktoś w końcu musi ten temat podnieść - mówiła.

- Mówiąc wprost, to jest postulat wydłużenia o kilka lat wieku emerytalnego dla kobiet i drobnego obniżenia dla mężczyzn, tak by spotkać się gdzieś pomiędzy 60 a 65, bliżej 65 - powiedziała ministra.

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