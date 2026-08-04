Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Dziemianowicz-Bąk: tylko w dół
Szefowa resortu rodziny zapytana na antenie TVN24 w programie "Jeden na jeden" o propozycję ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wydłużenia o kilka lat wieku emerytalnego dla kobiet i drobnego obniżenia dla mężczyzn, stwierdziła, że "wypowiadanie takich propozycji nie jest odpowiedzialne".
- Nie będzie podwyższania wieku emerytalnego - zaznaczyła. Podkreśliła, że deklaracja ta dotyczy obu płci.
Dziemianowicz-Bąk: możemy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale w dół
Zaznaczyła jednak, że jest gotowa na rozmowę o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, "ale bez podwyższania".
- Możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób zrównywać go w dół - powiedziała
Ministra zaznaczyła także, że "nie będzie żadnego liczenia dzieci" i "karania tych osób, które dzieci nie posiadają".
Postulat o zrównanie wieku emerytalnego
- Wiem, że to jest temat tabu, ale też mam poczucie odpowiedzialności za Polskę. Ktoś w końcu musi ten temat podnieść - mówiła.
- Mówiąc wprost, to jest postulat wydłużenia o kilka lat wieku emerytalnego dla kobiet i drobnego obniżenia dla mężczyzn, tak by spotkać się gdzieś pomiędzy 60 a 65, bliżej 65 - powiedziała ministra.