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Z kraju

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn? Dziemianowicz-Bąk: tylko w dół

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Starsze osoby, starsza para, chodzik
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o pomysłach zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nie będzie żadnego podwyższania wieku emerytalnego - zadeklarowała we wtorek na antenie TVN24 w programie "Jeden na jeden" ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Skrytykowała też pomysł koleżanki z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Szefowa resortu rodziny zapytana na antenie TVN24 w programie "Jeden na jeden" o propozycję ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wydłużenia o kilka lat wieku emerytalnego dla kobiet i drobnego obniżenia dla mężczyzn, stwierdziła, że "wypowiadanie takich propozycji nie jest odpowiedzialne".

- Nie będzie podwyższania wieku emerytalnego - zaznaczyła. Podkreśliła, że deklaracja ta dotyczy obu płci.

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Dla seniora

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Zaznaczyła jednak, że jest gotowa na rozmowę o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, "ale bez podwyższania".

- Możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób zrównywać go w dół - powiedziała

Ministra zaznaczyła także, że "nie będzie żadnego liczenia dzieci" i "karania tych osób, które dzieci nie posiadają".

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Postulat o zrównanie wieku emerytalnego

- Wiem, że to jest temat tabu, ale też mam poczucie odpowiedzialności za Polskę. Ktoś w końcu musi ten temat podnieść - mówiła.

- Mówiąc wprost, to jest postulat wydłużenia o kilka lat wieku emerytalnego dla kobiet i drobnego obniżenia dla mężczyzn, tak by spotkać się gdzieś pomiędzy 60 a 65, bliżej 65 - powiedziała ministra.

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pc
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Źródło: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła na początku lipca w programie "News Michalskiego" w TVN24+, że należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. , TVN24
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Tagi:
emeryturaAgnieszka Dziemianowicz-Bąk
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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