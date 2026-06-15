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Z kraju

"Podczas wet posługiwali się argumentami Zondy". Co z ustawą o rynku kryptowalut?

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Kryptowaluty PLN
Michał Fuja z "Superwizjera" o śledztwach w sprawie Zondacrypto i Bitbay
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Po trzech propozycjach rządu i trzech wetach prezydenta wciąż nie udało się wprowadzić w Polsce regulacji rynku kryptoaktywów. Jednak na treść projektów ustaw mógł mieć wpływ szef upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jego sugestie miał później powtarzać również szef kancelarii prezydenta, Zbigniew Bogucki.

Właściciel Zondacrypto, estońska firma BB Trade Estonia OÜ, został przyjęty do Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków ZBP jako członek wspierający, przekazał w ubiegłym tygodniu portal Money.pl.

Komitet miał "gromadzić, analizować i przekazywać informacje o zagrożeniach oraz incydentach przestępczych godzących w bezpieczeństwo banków i ich klientów, współpracując m.in. z organami ścigania i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa".

>>> Prezydent po raz kolejny wetuje ustawę o kryptowalutach

Następnie, jak relacjonuje portal, ZBP przekazał "Zondzie materiały, które otrzymał mailem od urzędników Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów". Prezes giełdy Przemysław Kral miał odesłać "wypełnioną tabelę z uwagami do projektu ustawy", w której sygnalizował, że "największe obawy budzą szeroko zakrojone kompetencje przyznawane Komisji Nadzoru Finansowego".

Zdaniem autorów publikacji Kral miał mieć wpływ na treść uwag ZBP, które ostatecznie trafiły do ustawy. Jednak minister finansów Andrzej Domański stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych, że wskazane uwagi nie znalazły się w ostatecznej treści ustawy. Dodał jednak, że bardzo podobne uwagi zgłaszał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Chronologia prac nad ustawą

Pierwsza wersja rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów gotowa była w Ministerstwie Finansów pod koniec lutego 2024 roku. Konsultacje społeczne i prace w ramach rządu trwały szesnaście miesięcy. Rada ministrów przyjęła projekt 24 czerwca 2025 roku, a dwa dni później trafił on do Sejmu. 12 listopada ubiegłego roku gotowa ustawa przekazana została do podpisu prezydenta. 1 grudnia prezydent ustawę zawetował, a cztery dni później większość rządząca nieskutecznie próbowała odrzucić prezydenckie weto.

10 grudnia do Sejmu trafiła druga rządowa ustawa, pod koniec stycznia była na biurku prezydenta. 12 lutego prezydent drugi raz zawetował ustawę. W połowie kwietnia doszło do próby odrzucenia weta, a 8 maja trzeci rządowy projekt wpłynął do Sejmu. 22 maja został przyjęty, a 11 czerwca prezydent po raz trzeci zawetował rządową ustawę.

Prace nad ustawą o kryptowalutach
Prace nad ustawą o rynku kryptoaktywów
Prace nad ustawą o rynku kryptoaktywów
Źródło zdjęcia: TVN24
Prace nad ustawą o rynku kryptoaktywów
Prace nad ustawą o rynku kryptoaktywów
Źródło zdjęcia: TVN24
Prace nad ustawą o rynku kryptoaktywów
Prace nad ustawą o rynku kryptoaktywów
Źródło zdjęcia: TVN24

- Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązywać problem - powiedział w uzasadnieniu swojej decyzji w nagraniu opublikowanym na platformie X.

- To niestety pokazuje, że intencje nie są czyste. Tu chodzi o to, by mówić o problemie, a nie o to, by go realnie rozwiązać - dodał.

Poprawki szefa kancelarii prezydenta

Na posiedzeniu Komisji Finansów 14 maja szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki złożył kilkanaście poprawek.

- Proponuje się, aby blokowanie domen dotyczyło wyłącznie domem, za pomocą których prowadzana jest działalność bez zezwolenia - mówił wówczas Bogucki.

O tej poprawce pisał minister finansów Andrzej Domański we wpisie w mediach społecznościowych.

Domański napisał, że żadna z poprawek, zgłoszonych przez ZBP, o których pisze portal, "nie znalazła się w ustawie przyjętej przez rząd".

"Dokładnie takie poprawki zgłaszał natomiast później Zbigniew Bogucki. Bardzo łatwo to sprawdzić" - stwierdził Domański.

Powiązania Zondacrypto

Premier Donald Tusk mówił dwa miesiące temu w Sejmie m.in., że "wielka kariera" Zondacrypto zaczęła się w 2022 r. z nowym szefem, za pieniądze - jak oświadczył szef rządu, powołując się na informacje polskich służb - rosyjskiej mafii.

Stwierdził, że Zondacrypto stała się firmą, która "sponsoruje wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce i promuje bardzo konkretne siły polityczne". Była "strategicznym sponsorem słynnej imprezy, tzw. CPAC w Rzeszowie, która promowała prezydenta Karola Nawrockiego, który był uczestnikiem tego spotkania, a również poprzedni prezydent (Andrzej Duda) był w to spotkanie mocno zaangażowany".

- To jest tak, że takie organizacje próbują się przylepić do różnych środowisk politycznych, mieliśmy tego przykłady wielokrotnie - stwierdził poseł PiS Krzysztof Ciecióra.

Prezydent oraz jego ministrowie wraz z politykami Konfederacji i PiS argumentowali, że projekty ustawy regulującej rynek kryptowalut są przykładem nadregulacji.

- Podczas prac nad projektami poprawki zgłaszali posłowie Konfederacji i PiS, też pałac prezydencki, pan prezydent podczas wet posługiwali się argumentami Zondy - nadmierny nadzór, niepotrzebne ingerencje KNF, najlepiej krócej i tak, jak estoński nadzór - wiemy, jak się skończył estoński nadzór nad Zonda - powiedział poseł PO Jan Grabiec.

Zondacrypto zakończyła działalność w kwietniu 2026 r. 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W dniu wszczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale - jak zaznaczają śledczy - rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
KryptowalutyKarol NawrockiZbigniew Bogucki
Katarzyna Kowalska
Reporterka "Faktów po Południu" TVN24
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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