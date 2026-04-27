Rzecznik prokuratury: wszystkie wątki w sprawie Zondacrypto będą badane

Bartłomiej Ciepielewski

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik katowickiej prokuratury regionalnej przekazał, że śledczy prowadzą intensywne działania w związku z postępowaniem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.

- Czynności te mają postać przeszukań oraz zabezpieczeń danych teleinformatycznych. Przeszukiwani są również świadkowie - powiedział prok. Binkiewicz, zaznaczając, że nie są to wyłącznie osoby pokrzywdzone w tej sprawie.

Trwa zabezpieczanie dowodów w sprawie Zondacrypto

Dodał, że od końca ubiegłego tygodnia polscy prokuratorzy są w stałym kontakcie z organami estońskimi w celu skutecznego zabezpieczenia danych. Jak poinformował, w sprawie zarejestrowano już ponad 700 pokrzywdzonych, przy czym liczba ta dotyczy wyłącznie osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Szkoda jest dużo wyższa

Binkiewicz pytany o wielkość szkody, zaznaczył, że jest ona "na pewno większa niż wskazana pierwotnie kwota 350 milionów złotych". Dodał, że dokładne ustalenie wartości strat jest czasochłonne, ponieważ część zawiadomień dotyczy środków wyrażonych w bitcoinach.

Na pytanie o możliwy wątek rosyjski w śledztwie prok. Binkiewicz odparł, że "wszystkie wątki, o których mowa również w mediach, będą badane w sprawie Zonda Krypto". - Chodzi o to, by ustalenia związane z założeniem, funkcjonowaniem i finansowaniem giełdy miały charakter kategoryczny i wszechstronny - dodał.

Odmówił jednak ujawnienia szczegółów dotyczących miejsc i liczby przeszukań, powołując się na dobro postępowania. - Kategorycznie jednak wskazuję, że trwają czynności przeszukań oraz zabezpieczeń danych. Są one realizowane na terenie Śląska oraz innych części Polski. Wdrażane są również działania zmierzające do przeprowadzenia części przeszukań poza granicami Rzeczypospolitej - podkreślił.

Nawet kilkanaście tysięcy poszkodowanych

Binkiewicz odniósł się także do skali osób pokrzywdzonych w sprawie dotyczącej problemów z wypłatą środków przez platformę Zondacrypto.

- Siedemset osób to grupa, która zgłosiła się bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Natomiast szacunkowe dane, wynikające z zabezpieczonego dotychczas materiału dowodowego, wskazują, że takich osób może być nawet kilkanaście tysięcy. Trwają czynności zmierzające do kategorycznego ustalenia kręgu pokrzywdzonych - powiedział prokurator.

Binkiewicz zaapelował również do osób, które jeszcze nie zgłosiły swoich roszczeń, aby nie zwlekały z podjęciem działań. Dodał, że wszyscy pokrzywdzeni powinni zapoznać się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie przygotowano szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu składania zawiadomień i gromadzenia dowodów.

- Korzystając ze sposobności, apeluję do wszystkich pokrzywdzonych, aby sięgnęli do strony internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Tam został przygotowany coś na kształt tutoriala dla pokrzywdzonych, gdzie w punktach wskazano wszystkie dowody oraz sposoby ich pozyskania, z których powinni skorzystać - podkreślił.

Prokurator zaznaczył, że skorzystanie z tych wskazówek pozwoli przyspieszyć procedurę oraz umożliwi zabezpieczenie niezbędnego materiału dowodowego. Zwrócił uwagę, że w tej sprawie jest to szczególnie istotne, ponieważ strona internetowa Zondacrypto przestała już funkcjonować. - Wszystkich pokrzywdzonych uprzejmie proszę, aby skorzystali z tych wskazówek zamieszczonych na stronie internetowej prokuratury - zaapelował rzecznik.

Afera Zondacrypto

O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy ZondaCrypto o 99 proc.

Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze. ZondaCrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca" - odpowiadał w rozesłanym wówczas oświadczeniu prezes ZondaCrypto Przemysław Kral.

Do giełdy ZondaCrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale - jak informował Kral - klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki ZondaCrypto.

Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu. W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.

W innym postępowaniu Marian W. usłyszał zarzuty dotyczące dokumentowania fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łącznie blisko 1,3 mld zł. Według Prokuratury Regionalnej w Katowicach stał on na czele międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa - podała prokuratura, która kilka miesięcy temu informowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Marianowi W. i pięciu innym osobom.

