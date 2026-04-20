Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Liczba stale rośnie". Pokrzywdzeni w sprawie Zondacrypto

|
Zondacrypto, kryptowaluty
Prokuratura w sprawie Zondacrypto
Liczba pokrzywdzonych w sprawie Zondacrypto sięga już kilkuset osób i wciąż rośnie - poinformował Michał Binkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi postępowanie dotyczące nieprawidłowości w działalności platformy Zondacrypto. Jak przekazał rzecznik, podstawą do wszczęcia śledztwa były zarówno doniesienia medialne, jak i zawiadomienia od osób, które zgłosiły się jako pokrzywdzone.

Binkiewicz podkreślił, że "w chwili obecnej mówimy o kilkuset osobach, z tym że liczba ta stale rośnie". - W sposób ciągły spływają do Prokuratury Regionalnej w Katowicach zawiadomienia osób pokrzywdzonych złożone na terenie całego kraju - dodał.

"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Problemy z wypłatą środków

Jak poinformował rzecznik, całe postępowanie zostało powierzone do przeprowadzenia zarządowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we Wrocławiu. - Trwają czynności - zaznaczył. Dodał, że prokurator wyznaczony do prowadzenia sprawy rozpoczął już wstępne czynności w miniony weekend.

Binkiewicz potwierdził również, że "większość zgłoszeń osób pokrzywdzonych dotyczy trudności związanych z wypłatą środków, które zostały zdeponowane w ramach kryptowalut na Zondacrypto". Na pytanie o możliwość potwierdzenia innych okoliczności odpowiedział, że nie może tego uczynić na obecnym etapie postępowania.

Gdzie powinni zgłaszać się pokrzywdzeni?

- Apeluję do wszystkich osób pokrzywdzonych w sprawie Zondacrypto, aby składały zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w najbliższym miejscu swojego zamieszkania. Może to być zarówno prokuratura, jak i - co jest rozwiązaniem bardziej praktycznym - jednostka policji - podkreślił Binkiewicz.

Dodał, że wszystkie takie zawiadomienia będą przekazywane bezpośrednio do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie zostaną szczegółowo przeanalizowane. - W razie potrzeby czynności procesowe będą ponawiane lub rozszerzane, w zależności od ustaleń faktycznych w sprawie - zaznaczył.

Jaka jest skala?

Zapytany, czy przyczyną utrudnień w wypłatach środków z Zondacrypto jest zaginiony klucz do portfela z bitcoinami, wyjaśnił, że na obecnym etapie postępowania nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tej informacji.

- Według naszej najlepszej wiedzy, skala możliwego oszustwa jest bardzo duża - kwota, o której informowano w piątek, czyli około 350 milionów złotych, stale rośnie - podsumował.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tech

Sprawa Zondacrypto

Na początku kwietnia w mediach pojawiły się informacje, że działająca w Polsce giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością. Użytkownicy zaczęli natomiast zgłaszać utrudnienia w wypłatach środków.

Prezes Zondacrypto w publikowanych później oświadczeniach kilkukrotnie zapewniał, że giełda jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analizy mediów są błędne.

W zeszły czwartek Przemysław Kral ujawnił adres portfela z 4500 bitcoinami, by odeprzeć zarzuty o przywłaszczenie środków. Później powiedział jednak, że dostęp do niego ma zaginiony były prezes Sylwester Suszek, co oznacza, że około 330 milionów dolarów pozostaje zamrożone.

- W praktyce te środki są niedostępne, tak jakby firma ich już nie posiadała - wyjaśnił redakcji biznesowej tvn24.pl Michał Fuja, reporter "Superwizjera". Dodał, że problem dotyczy nie tylko "zimnego" portfela, ale także bieżących operacji. - Najnowsze raporty pokazują, że z tak zwanych hot walletów giełdy w ostatnim czasie wypłynęła zdecydowana większość środków, co nie ma związku z tym zamrożonymi bitcoinami - mówił reporter.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Udostępnij:
Tagi:
kryptowalutybitcoin
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

