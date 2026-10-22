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Ważny termin dla poszkodowanych w aferze Zondacrypto

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Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Poszkodowani w aferze Zondacrypto mają do przyszłego wtorku czas na zgłoszenie wierzytelności syndykowi BB Trade Estonia, operatowi giełdy kryptowalut. Dotychczasowe roszczenia sięgają już około 40 milionów euro.

W środę w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli prokuratury, szefa tego resortu Waldemara Żurka oraz przedstawicieli wierzycieli z syndykiem masy upadłościowej estońskiej spółki BB Trade Estonia. Firma ta była operatorem giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Przewodniczący komitetu wierzycieli BB Trade Estonia i założyciel inicjatywy ZondaOdzyskaj Damian Przybyłowski, który uczestniczył w tym spotkaniu, podkreślił, że ustalono na nim zasady współpracy między syndykiem i prokuraturą oraz obecny stan ustaleń co do majątku spółki. 

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Termin na zgłoszenie roszczeń

Przybyłowski przypomniał jednocześnie, że do 27 października osoby poszkodowane, które utraciły pieniądze, mogą zgłaszać mailem swoje wierzytelności do estońskiego syndyka.

Istotne jest - jak tłumaczył - posiadanie dowodów (screenów, historii transakcji) wskazujących stan konta. Co ważne, termin 27 października nie jest terminem porządkowym, swoje zgłoszenia można wysłać później, lecz oznacza to, że będą one zaspokojone w ostatniej kolejności.

- Na dzisiaj zgłoszeń jest około 5 tysięcy, opiewają one na około 40 milionów euro. Syndyk szacuje, że łącznie będzie nie więcej niż 50 milionów euro wierzytelności. Dziennie wpływa około 100-200 zgłoszeń, choć w większości - jak informuje syndyk - są one składane samodzielnie przez ludzi na niewielkie kwoty - powiedział Przybyłowski.

Dodał, że jeśli klient nie posiada dowodów co do wartości swojego portfela w Zondacrypto, to ostateczną możliwością jest wniosek do syndyka o porównanie wierzytelności z bazą danych giełdy, choć do bazy tej nie ma jeszcze dostępu, gdyż obecnie zajmuje się nią prokuratura. 

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Przybyłowski: musimy ustalić, co się stało z majątkiem giełdy i gdzie on faktycznie jest

Przybyłowski podkreślił, że nie może zdradzać szczegółów konkretnych postanowień środowego spotkania. - Ustaliliśmy pewien porządek działań, prokuratura zadeklarowała wsparcie w zakresie poszukiwania majątków. Syndyk na podstawie posiadanych dokumentów ma określić, gdzie jaki majątek może się znajdować. Ma nastąpić wymiana informacji, żeby ten majątek zabezpieczyć - poinformował.

Jak dodał, liczy, że w ciągu sześciu miesięcy uda się bardziej doprecyzować i ustalić, co może wejść do masy upadłościowej i ostatecznie trafić do poszkodowanych.

- Obecnie syndyk w dużej mierze skupia się na obsłudze napływających zgłoszeń, szczegółowe działania będą planowane po 27 października. W pierwszej kolejności musimy ustalić, co stało się z majątkiem giełdy i gdzie on faktycznie jest. Druga sprawa to dostęp do bazy danych Zondacrypto, która obecnie jest zabezpieczona przez prokuraturę, choć ta zadeklarowała jej przekazanie. Czekamy na realizację tej deklaracji w niedługim czasie - dodał. 

Przyznał, że to nadal bardzo wczesny etap postępowania i trudno jest deklarować, czy i kiedy klienci odzyskają swoje pieniądze. 

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Co z pomocą dla poszkodowanych? Przybyłowski pyta Giertycha

Przybyłowski odniósł się też do sierpniowych słów Romana Giertycha, który - jak sam deklarował - od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa Zondycrypto. "W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury" - napisał Giertych pod koniec sierpnia na platformie X.

Przybyłowski powiedział, że kontaktował się z mec. Giertychem, choć ten jedynie odpowiedział, iż nie może przekazać kontaktu do Krala.

- Nazywamy to wierzytelnościami, ale za tym stoją ludzie, to często są oszczędności ich życia. Dlatego pytam pana Giertycha, czy to było zbijanie politycznego kapitału i rozgłosu na swój temat, czy jednak deklaracja faktycznej pomocy osobom poszkodowanym? - pytał Przybyłowski.

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Kropka nad i

Problemy giełdy Zondacrypto

Od kwietnia klienci giełdy kryptowalut Zondacrypto nie mają dostępu do swoich kont i tym samym pieniędzy. Z kolei pod koniec sierpnia ogłoszono upadłość operatora Zondycrypto estońskiej spółki BB Trade Estonia OU. Syndykiem został Margus Lentsius.

W połowie kwietnia śledztwo ws. Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Dotyczy ono m.in. oszustwa znacznej wartości i prania pieniędzy. Na początku sierpnia zostało ono połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale PK, związanym z zaginięciem twórcy Zondacrypto (pierwotnie firma BitBay) Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 roku.

Prokuratura informowała, że straty w kwietniu zgłaszało kilkaset osób, a łączna kwota szkody szacowana była na 350 mln zł.

ZondaOdzyskaj to inicjatywa założona przez Przybyłowskiego, która w imieniu swoich klientów zgłasza wierzytelności do estońskiego syndyka. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Zondacrypto
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