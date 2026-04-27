Z kraju Zondacrypto pod lupą prokuratury. Takie są zalecenia dla poszkodowanych

Rzecznik Prokuratury: trwają czynności procesowe w sprawie Zondacrypto

Sytuacja związana z Zondacrypto wybuchła w kwietniu 2026 roku, gdy największa polska giełda kryptowalut nagle wstrzymała wypłaty środków - zarówno w walutach tradycyjnych (FIAT), jak i w kryptowalutach. W konsekwencji tysiące użytkowników utraciło dostęp do swoich kont, a działalność platformy została sparaliżowana.

Straty szacowane są na co najmniej 350 mln złotych. Wśród poszkodowanych znaleźli się nie tylko inwestorzy indywidualni, ale także sportowcy i kluby sportowe współpracujące z giełdą w ramach umów sponsorskich.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. W ramach śledztwa opublikowano szczegółowe zalecenia mające ułatwić poszkodowanym skuteczne złożenie zawiadomień i przekazanie niezbędnych dowodów.

Czytaj też: Rzecznik prokuratury: wszystkie wątki w sprawie Zondacrypto będą badane

Zalecenia dla poszkodowanych

Zgodnie z komunikatem prokuratury, przed złożeniem zawiadomienia pokrzywdzeni powinni przygotować:

dokumentację konta - zrzuty ekranu po zalogowaniu, obejmujące dane konta (login, adres e-mail) oraz zawartość portfela (środki w kryptowalutach i walutach FIAT);

archiwum korespondencji - pełną historię e-maili z giełdą. Należy zadbać, by nie usuwać wiadomości ze skrzynki pocztowej;

historię transakcji - kompletny wykaz operacji, który można pobrać z poziomu konta użytkownika w serwisie ZondaCrypto;

dowody wpłat - wydruki potwierdzające przelewy na rachunki giełdy, z widocznymi numerami kont nadawcy i odbiorcy.

Prokuratura podkreśla, że zgłaszający powinni precyzyjnie określić okres i kwoty zleconych, a niezrealizowanych wypłat.

"Na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach opublikowana zostanie specjalna zakładka zawierająca instrukcję składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Znajdą się tam również szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych, które pokrzywdzeni powinni zabezpieczyć, aby usprawnić prowadzone postępowanie" - poinformowała Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Q&A dla pokrzywdzonych ZondaCrypto — Prokuratura Regionalna w Katowicach (@Prok_Regio_KTW) April 22, 2026

Trwa śledztwo prokuratury

Wszczęte 17 kwietnia śledztwo jest prowadzone pod kątem "wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem".

"Badane jest także przyjmowanie, przechowywanie, transferowanie środków płatniczych i tym samym podejmowanie czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych stanowiących korzyści związane z popełnieniem oszustw" - podała katowicka prokuratura w komunikacie.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia pokrzywdzonych, a także doniesienia medialne na temat problemów związanych z wypłatą środków zgromadzonych w Zondacrypto.

"Właściciel giełdy wskazał przy tym, że od 2022 r. nie posiadała ona dostępu do tzw. zimnego portfela, na którym przechowywane mają być środki w ilości około 4500 BTC (bitcoinów - red.), którą to informację zatajono przed klientami" - dodała prokuratura.

W toku śledztwa badane będą wszystkie informacje dotyczące powstania i funkcjonowania Zondacrypto, a także obrotu środkami finansowymi przez ten podmiot. Śledztwo powierzono do przeprowadzenia funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Wrocławia.

Problemy Zondacrypto

O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków – podali dziennikarze. Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca" - odpowiadał w rozesłanym wówczas oświadczeniu prezes Zondacrypto Przemysław Kral.

Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale - jak poinformował w czwartek Przemysław Kral - klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W. To tam po raz ostatni zalogował się jego telefon komórkowy. Jak opisywały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na jakiś czas przestały działać kamery monitoringu. W śledztwie dotyczącym zaginięcia Suszka, prowadzonym przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, Marianowi W. postawiono zarzut pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.

W innym postępowaniu Marian W. usłyszał zarzuty dotyczące dokumentowania fikcyjnych transakcji fakturami VAT na łącznie blisko 1,3 mld zł. Według Prokuratury Regionalnej w Katowicach stał on na czele międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpłynęło łącznie 1,5 mld zł pochodzących z przestępstwa - podała prokuratura, która kilka miesięcy temu poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Marianowi W. i pięciu innym osobom.

