Brak rady nadzorczej może utrudnić licencję Zondacrypto

Cała rada nadzorcza BB Trade Estonia OU podała się do dymisji, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość giełdy Zondacrypto. Brak organu nadzorczego może uniemożliwić spółce uzyskanie niezbędnej licencji na dalszą działalność.

Rezygnacja całej rady nadzorczej BB Trade Estonia OU, estońskiej spółki powiązanej z marką Zondacrypto, może skomplikować uzyskanie nowej licencji wymaganej przez unijne przepisy MiCA. Przy jej wydawaniu regulator ocenia nie tylko dokumenty finansowe, ale też m.in. ład korporacyjny czy stabilność zarządzania.

Zarejestrowana w estońskim rejestrze gospodarczym e-Aeriregister pod numerem 14814864 spółka miała trzyosobową radę nadzorczą. W niedzielę wszyscy członkowie rady nadzorczej BB Trade Estonia OU poinformowali o rezygnacji ze stanowisk. W opublikowanym oświadczeniu podkreślili, że decyzję o odejściu ze spółki każdy z nich podjął niezależnie.

Estoński rejestr nie zawierał w poniedziałek informacji o powołaniu nowego składu rady nadzorczej. Oznacza to, że na niespełna trzy miesiące przed ostatecznym terminem wejścia w nowy reżim licencyjny spółka pozostaje bez organu nadzoru korporacyjnego.

Członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto rezygnują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto rezygnują

Dotąd spółka prowadziła swoją działalność na podstawie dawnej estońskiej licencji na usługi walut wirtualnych nr FVT000209.

W estońskich rejestrach nie ma obecnie także informacji, by BB Trade Estonia OU złożyła wniosek lub uzyskała licencję niezbędną od 1 lipca - wynika z danych estońskiego nadzoru finansowego Finantsinspektsioon.

Wraz z wejściem unijnego rozporządzenia MiCA działalność giełd kryptowalutowych i dostawców usług na rynku kryptoaktywów wymaga licencji CASP (Crypto-Asset Service Provider), wydawanej przez właściwy organ nadzoru finansowego. W Estonii funkcję tę pełni Finantsinspektsioon.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w opublikowanym 31 stycznia 2025 r. dokumencie Supervisory Briefing wskazał, że przy autoryzacji takich podmiotów krajowi regulatorzy badają m.in. model biznesowy, konflikty interesów, rozwiązania z zakresu ładu korporacyjnego, systemy informatyczne oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej.

Gdzie jest klucz? Przeanalizowaliśmy korespondencję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie jest klucz? Przeanalizowaliśmy korespondencję

Michał Fuja

Nagła utrata całego organu nadzorczego nie musi automatycznie blokować uzyskania licencji, ale może być istotnym elementem oceny regulatora. W praktyce nadzór bada m.in., kto sprawuje kontrolę nad zarządem, jak działa system zarządzania ryzykiem oraz czy zachowana jest ciągłość zarządzania - wynika z wytycznych ESMA oraz przepisów MiCA.

Proces licencyjny obejmuje także ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy. Z estońskiego rejestru gospodarczego e-Aeriregister wynika, że 16 lipca 2025 r. tamtejska jednostka analityki finansowej FIU (Rahapesu Andmebueroo) odnotowała wobec spółki działanie nadzorcze dotyczące nieprzedłożenia raportu audytora odnoszącego się do środków własnych.

Bez nowej licencji firmy działające na estońskich pozwoleniach z końcem czerwca będą musiały zakończyć dotychczasową działalność.

W poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał w odpowiedzi na pytania PAP, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto. Prawie wszystkie wpłynęły w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Prezes UOKiK w styczniu 2025 r. wszczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora zondacrypto.com - BB Trade Estonia OU.

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze.

Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewniał wówczas, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca".

"Wymienić środki i przenieść je dalej". Tu jest ogromne ryzyko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wymienić środki i przenieść je dalej". Tu jest ogromne ryzyko

Maja Piotrowska

Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale - jak poinformował w ubiegłym tygodniu Kral - klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek, określany mianem "króla kryptowalut", zaginął w marcu 2022 r.

Śledztwo ws. możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł.

W niedzielę na profilu Linkedin Giorgiego Dżaniaszwilego jednego z członków Rady Nadzorczej estońskiej spółki BB Trade Estonia OU, której licencja kryptowalutowa pozwala Zondacrypto na świadczenie usług, opublikowano wspólne oświadczenie byłych członków rady nadzorczej: Veroniki Tugo (przewodniczącej), Guido Buehlera i Dżaniaszwilego. Poinformowali oni, że niezależnie złożyli rezygnację ze stanowisk w radzie nadzorczej.

W piątek Sejm po raz drugi nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów, która miała na celu umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego sprawowania nadzoru nad tym rynkiem. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał w poniedziałek, że w resorcie trwają prace nad rozwiązaniami, które mogłyby doprowadzić do przyjęcia ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak podał na antenie TOK FM, nie podjęto jeszcze decyzji w zakresie finalnego kształtu kolejnej propozycji.

Tak systemowe ryzyko przerzuca się na zwykłych ludzi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak systemowe ryzyko przerzuca się na zwykłych ludzi

Piotr Szostak
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Wiktor Knowski
Zobacz także:
Rzym
Rząd rozważa scenariusz awaryjny. "Musimy być przygotowani"
Ze świata
Plac w zbombardowanej Gazie
Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki
Ze świata
Donald Tusk, Emmanuel Macron
Tusk i Macron o atomie. "Zaufanie w pewnym sensie ponadczasowe"
Z kraju
Peter Magyar
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Merz zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Ze świata
melbourne shutterstock_1663195372
Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"
Tech
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
KE ostro o decyzji USA. "Rosja nie powinna czerpać korzyści"
Ze świata
shutterstock_2402485723
Zondacrypto pod lupą UOKiK. Ponad 200 sygnałów
Z kraju
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
Niemcy w opałach. "Nie oczekujemy już ożywienia"
Ze świata
Pokój nie przyniesie ulgi dla rynków energetycznych
"Świat utracił nawet miliard baryłek ropy"
Maja Piotrowska
Donald Trump
Trump uderza we własnego ministra. "Totalnie się myli"
Ze świata
Sławomir Mentzen
Atak hakerski na partię Mentzena. Rzecznik komentuje
Z kraju
Wall Street, NYSE, giełda, maklerzy, inwestorzy
Spółki masowo biją prognozy. Nowe dane
Komisja Europejska
Powrót pracy zdalnej? Komisja Europejska rekomenduje
Ze świata
Teheran, Iran
Brak postępów w rozmowach. Iran odrzuca "nierealistyczne" żądania USA
Ze świata
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy bezradne wobec kryzysów
Ze świata
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Takie będą ceny paliw we wtorek
Z kraju
Google
Google rzuca wyzwanie Nvidii. W grze nowe układy AI
Tech
Reklama Zondacrypto na budynku Centrum Olimpijskiego
"Skala możliwego oszustwa jest bardzo duża"
Z kraju
shutterstock_1124684525
"Zasady muszą być jasne". Organizator koncertów z gigantyczną karą
Z kraju
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Płace, bezrobocie i produkcja przemysłowa. Najważniejsze dane
Z kraju
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Awaria płatności w Polsce
Z kraju
zlotowki Bitcoin
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
Z kraju
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Podwyżka drugiego progu podatkowego. Rząd zabiera głos
Z kraju
Justin Trudeau
"Świat w momencie przesilenia". Impact'26 odkrywa karty
Z kraju
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Paliwo w USA pozostanie drogie na dłużej
Ze świata
Donald Trump
Tak Amerykanie reagują na politykę Trumpa
Ze świata
Oslo
Kończą się zapasy paliwa. Rząd rozważa wprowadzenie pracy zdalnej
Ze świata
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Tyle dziś kosztuje paliwo
Z kraju
Ormuz – cieśnina
Zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy w poniedziałek

