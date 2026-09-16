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Z kraju

Minister sprawiedliwości: ważna informacja dla wszystkich pokrzywdzonych przez Zondacrypto

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Zondacrypto
To Sakiewicz obiecywał ułaskawienie szefowi Zondacrypto. Reportaż Jakuba Sobieniowskiego
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
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Klienci Zondacrypto powinni zgłosić swoje roszczenia do syndyka w Estonii. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał w mediach społecznościowych, że "samo złożenie zawiadomienia o przestępstwie" nie wystarczy. Termin na wypełnienie procedur upływa 27 października.

"Ważna informacja dla wszystkich pokrzywdzonych w związku z ogłoszeniem upadłości operatora giełdy ZondaCrypto - złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności" - napisał Żurek we wpisie w mediach społecznościowych.

"Wierzyciele - pokrzywdzeni powinni powiadomić syndyka upadłościowego o wszystkich swoich roszczeniach wobec dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od podstawy roszczenia i jego obowiązywania" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Klienci Zondacrypto - jak mają zgłaszać roszczenia?

Prokuratura podkreśliła, że jedynie zgłoszenie swoich roszczeń bezpośrednio do syndyka stanowić będzie podstawę do ich dochodzenia w trwającym postępowaniu upadłościowym. Zaznaczyła, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury oraz uzyskanie statusu pokrzywdzonego nie zastępuje zgłoszenia roszczeń syndykowi ani nie jest wystarczające dla przystąpienia do postępowania upadłościowego.

Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Margus Lentsius, adres kancelarii: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lõõtsa 8 A, Tallinn, telefon: +372 5045959, e-mail: haldur@lentsius.ee.

Osoby chcące występować w śledztwie dotyczącym Zondacrypto w charakterze pokrzywdzonych powinny kierować pisemne zgłoszenia na adres: Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach Prokuratury Krajowej, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, e-mail: biuro.podawcze.wzkat@prokuratura.gov.pl.

Nie ma możliwości telefonicznego zgłoszenia udziału w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.

Afera Zondacrypto

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo w sprawie Zondacrypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W tej sprawie aresztowany został m.in. były już szef PKOl Radosław Piesiewicz.

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Sprawą Zondacrypto od lat zajmuje się dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja, którego zespół w 2020 roku ujawnił kryminalne źródła funduszy na założenie giełdy (wówczas BitBay).

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Waldemar ŻurekProkuraturaProkurator Generalny
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