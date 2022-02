Zakaz handlu w niedziele. Rząd robi wyjątek dla sklepów w dwóch województwach

Mueller podkreślił, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę i przybywającymi do Polski uchodźcami, mamy w Polsce stan "wyższej konieczności, w którym potrzebne jest uruchomienie danego rodzaju działalności". - W szczególności w woj. podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, po których poruszają się osoby przemieszczające się z terenu Ukrainy, możliwe jest otwarcie sklepów w niedzielę. Właśnie ze względu na to, że działamy w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem wyższego dobra - w tym wypadku osób, które uciekają przed wojną - powiedział. - Chcemy dać jasny sygnał, że - jeśli chodzi o otwieranie w tych miejscach sklepów, które w niedzielę powinny być zamknięte - tego typu działania nie będą karane - dodał. Zapowiedział też "skorygowanie stosownych przepisów".

Zakaz handlu w niedziele - zapowiedź zmiany przepisów

Chodzi o to - jak mówił - by w odpowiedni sposób móc konkretnie wskazać, w których miejscach sklepy mogą działać w niedziele. - Na ten moment można spokojnie powiedzieć, że dotyczy to województwa lubelskiego i podkarpackiego. (...) Lada moment przepisy będą uregulowane, by nie było żadnych wątpliwości - dodał Müller.