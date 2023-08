Znana sieć wycofała produkt. "Testy wykazały podwyższoną zawartość kadmu"

Sieć TEDi poinformowała o wycofaniu ze swoich sklepów zestawu bransoletek wyprodukowanych w Chinach. Powodem jest wykrycie podwyższonej zawartości kadmu, co może być szkodliwe dla zdrowia.

TEDi poinformowało, że ze sprzedaży został wycofany zestaw trzech bransoletek. Numer artykułu to 26751001751000000100. Był on dostępny w sprzedaży od 03.06.2022 r. do 10.08.2023 r.