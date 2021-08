UOKiK nałożył ponad 1,2 miliona złotych kary na spółkę Solgar za zmowę na rynku suplementów diety

Według UOKiK Solgar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółką, która wprowadza do obrotu w Polsce suplementy diety, m.in. witaminy, zioła i mikroelementy, wytwarzane przez amerykańską spółkę Solgar Inc. Sprzedawane są one w punktach sprzedaży stacjonarnej, głównie w aptekach, jak też przez internet - podano w poniedziałkowym komunikacie urzędu.