Trzęsienie we władzach ZE PAK

elektrownia Konin, ZE PAK
Minister Energii Miłosz Motyka: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższe
Źródło: TVN24
We władzach ZE PAK zaszły duże zmiany. Z rady nadzorczej odwołano Wiesława Walendziaka i Henryka Sobierajskiego. Jednocześnie powołano Tobiasa Solorza, Aleksandrę Żak, Daniela Ozona, Aleksandra Grada i Jarosława Grzesiaka. Nastąpiła również zmiana na stanowisku prezesa zarządu spółki.

Zmiany w radzie nadzorczej ZE PAK zapadły decyzją poniedziałkowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Ze składu rady nadzorczej odwołano Wiesława Walendziaka i Henryka Sobierajskiego; jeszcze przed rozpoczęciem zgromadzenia rezygnację złożył Sławomir Zakrzewski.

Zmiany w ZE PAK

Skład rady nadzorczej uzupełniono o pięć nowych osób – Tobiasa Solorza, Aleksandrę Żak, Daniela Ozona, Aleksandra Grada i Jarosława Grzesiaka. Wszyscy nowi członkowie zaproponowani zostali przez Jarosława Kołkowskiego, który jest pełnomocnikiem Argumenol Investment Company Ltd., większościowego udziałowca ZE PAK.

Aleksander Grad sprawował w latach 2007-2011 funkcję ministra skarbu państwa w rządzie PO-PSL. Z kolei odwołany Wiesław Walendziak był w latach 90. prezesem TVP oraz ministrem w rządzie AWS-UW.

Sprzeciw wobec uchwał podjętych przez walne złożył pełnomocnik Radosława Kwaśnickiego, doradcy Zygmunta Solorza.

Członkami rady nadzorczej pozostali wciąż Tomasz Szeląg (jako przewodniczący), Alojzy Nowak i Beata Jakacka-Skitek.

Rada Nadzorcza ZE PAK powołała też na stanowisko prezesa zarządu Piotra Żaka. Z kolei dotychczasowy prezes Andrzej Janiszowski został wiceprezesem.

W połowie października z rady nadzorczej ZE PAK odwołani zostali Zygmunt Solorz i Justyna Kulka. Sprzeciw wobec tamtej decyzji walnego zgromadzenia zgłosił pełnomocnik Radosława Kwaśnickiego. Powoływał się na zarządzenie tymczasowe sądu w Limassolu na Cyprze z sierpnia tego roku, które na wniosek Zygmunta Solorza zakazało Argumenol jakichkolwiek zmian we władzach ZE PAK.

ZE PAK (wcześniej Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin) to polska grupa energetyczna zajmująca się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła, a także działalnością związaną z wydobyciem węgla brunatnego i transformacją energetyczną. Posiada trzy elektrownie w Pątnowie, Adamowie i Koninie.

Decyzja sądu w Liechtensteinie

Wcześniej w poniedziałek walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu podjęło decyzję o zmianach w radzie nadzorczej tej spółki. Jej skład został powiększony z 5 do 9 osób. Nowymi członkami rady zostali: Tobias Solorz, Aleksandra Żak, a także Jarosław Grzesiak, Marta Poślad i Piotr Muszyński. Z rady odwołany został Józef Birka.

Tydzień temu Cyfrowy Polsat zawiadomił, że otrzymał od TiVi Foundation pismo z informacją, że Sąd Książęcy w Liechtensteinie wydał prawomocny i wiążący wyrok w sprawie sukcesji w rodzinie Solorzów. Sąd oddalił apelację złożoną przez Zygmunta Solorza i podtrzymał wcześniejszy wyrok z maja 2025 roku, w którym uznał, że Zygmunt Solorz skutecznie oddał współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom.

"Tak jak w pierwszej instancji, której wyrok zapadł w maju 2025 roku, również teraz Sąd jednoznacznie potwierdził nasze racje i odrzucił całą argumentację przygotowaną przez doradców i prawników z otoczenia Ojca" - napisali we wspólnym oświadczeniu Aleksandra Żak, Tobias Solorz i Piotr Żak z rodzinami.

Przekazali również, że w najbliższych miesiącach skoncentrują się "na wzmocnieniu pozycji Grupy Polsat Plus i jej dalszym dynamicznym rozwoju (...), aby spółki Grupy były innowacyjne, efektywnie wykorzystywały możliwości nowoczesnych technologii, a przy tym działały odpowiedzialnie i przynosiły oczekiwany wzrost wartości dla akcjonariuszy".

Rodzina Zygmunta Solorza zapowiedziała również, że będzie dążyć do tego, aby osoby trzecie, które działały na szkodę rodziny i biznesu, nie tylko w wymiarze prywatnym, ale również bezpieczeństwa spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa, poniosły odpowiednie konsekwencje prawne.

Z kolei doradca prawny Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, w przekazanym PAP oświadczeniu stwierdził, że wyrok Sądu Najwyższego w Vaduz jest analizowany i być może zostanie wniesiona skarga do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu. Podkreślił, że jego klient nie zgadza się z rozstrzygnięciem.








Sukcesja

Sprawa sukcesji w rodzinie Solorzów toczyła się od września ubiegłego roku, kiedy to "Gazeta Wyborcza" podała, że trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie znalazły się opinie, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodziło m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa. Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza. Jeszcze tego samego dnia Solorz zapowiedział, że zdymisjonuje swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu.

W październiku 2024 r. obaj synowie miliardera – Tobias Solorz i Piotr Żak – a także prawnik Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Synowie Zygmunta Solorza zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do sądu. W lipcu 2025 r. obie spółki poinformowały, że pozwy zostały wycofane.

W maju 2025 r. sąd w Liechtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami Solorza przejmą jego dzieci. Główny doradca Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, na łamach "Pulsu Biznesu" informował wówczas, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu. Ostatecznie jednak Sąd Najwyższy w Liechtensteinie utrzymał wyrok.

W ostatnich tygodniach Zygmunt Solorz i jego żona Justyna Kulka sukcesywnie tracili stanowiska w radach nadzorczych spółek Grupy Polsat Plus. W połowie grudnia Solorz został odwołany ze stanowiska rady nadzorczej Grupy Interia.pl. Wcześniej biznesmen i jego żona zostali odwołani z rad nadzorczych: Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Netii, Polkomtelu, ZE PAK, Elektrimu.

W połowie grudnia rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk przekazał, że Zygmunt Solorz pozostaje jeszcze członkiem rady nadzorczej spółki Polsat Media, natomiast Kulka "została odwołana już ze wszystkich spółek Grupy Polsat Plus, w jakich pełniła jakąkolwiek funkcję".

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Obecnie - jak wynika z najnowszych raportów - większościowy pakiet akcji Grupy Polsat Plus należy do TiVi Foundation, natomiast właścicielem 65,96 proc. akcji ZE PAK jest Solkomtel Foundation.

Pod koniec 1992 r. założona przez niego telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. Polsat, jako pierwszy prywatny podmiot, uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

W latach 2020 i 2021 był na 1. miejscu rankingu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.

