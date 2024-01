Pensje w TVP pod lupą. "Umowy już są sprawdzane"

Zarobki w TVP

Kwestia umów w TVP

"GW": umowy pracowników TVP już są sprawdzane

"Trzeba sprawdzić relacje umowy o pracę i jej przedmiotu do przedmiotu umów cywilnoprawnych"

Gazeta napisała, że według Wojewódki "ZUS, skarbówka czy wreszcie sąd pracy, będą musiały sprawdzić, czy pracownicy TVP powinni mieć tylko umowę o pracę (etat), bo wykonywane przez nich obowiązki uprawniały ich tylko do takiej umowy, a w związku z tym nie mieli prawa do dodatkowych umów".

- A więc trzeba sprawdzić relacje umowy o pracę i jej przedmiotu do przedmiotu umów cywilnoprawnych. Jeśli te się pokrywają, dublują się, to powstaje pytanie, czy jednak wszystko nie powinno być objęte umową o pracę - wytłumaczył cytowany przez dziennik prawnik.

"Zdaniem radcy prawnego, gdyby uznano, że doszło do nieprawidłowości, raczej nie można się domagać większych składek ZUS od pracodawcy, czyli TVP, i od pracowników mediów publicznych. Dlaczego? Bo w polskim prawie obowiązuje tzw. limit 30-krotności składek na ubezpieczenia społeczne. Co to takiego? Otóż najbogatsi Polacy przestają odprowadzać składki emerytalne po przekroczeniu w danym roku limitu zarobków - w 2023 r. było to 208 tys. zł. Nie muszą płacić, bo ich emerytura i tak będzie się liczyć od 30-krotności średniej pensji. Ten próg to rodzaj bezpiecznika - ma chronić nasz system emerytalny przed wypłacaniem w przyszłości zbyt wysokich emerytur, na które budżetu państwa nie będzie stać" - napisano w "GW".