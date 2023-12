Plan w sprawie mediów publicznych. "Wierzymy, że prezydent podpisałby taką ustawę"

Śmiszek: politycy PiS nadużywają swojego immunitetu

W rozmowie na antenie TVN24 wiceminister resortu sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek został spytany, jak rząd zamierza uporać się z "patem" w mediach publicznych. - Sytuacja jest niezwykle skomplikowana i to skomplikowana z winy PiS, które przez ostatnie lata uczyniło sobie z mediów publicznych prywatny folwark, i teraz trzeba to odkręcać - powiedział.

Jak ocenił wiceminister sprawiedliwości, politycy PiS przebywający w siedzibach TVP czy PAP "nadużywają swojego immunitetu" i "udają, że przeprowadzają interwencje poselskie". - Chciałbym powiedzieć panom i paniom z PiS, którzy chyba przez zasiedzenie chcą wziąć budynki TVP i PAP, że łamią prawo. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie daje prawa do tego, aby rozwalać prace urzędów czy instytucji publicznych. Mandat poselski czy senatorski służy do tego, aby skontrolować kierownika w danej instytucji, zażądać konkretnych dokumentów - mówił wiceszef MS.

Dodał, że wśród koalicjantów panuje zgoda co do działania ws. mediów publicznych. - Lewica oczywiście popiera ten ruch ministra Bartłomieja Sienkiewicza, i nie widzę żadnych rozbieżności pomiędzy koalicjantami. Wszyscy się umówiliśmy - co do jednego - że trzeba naprawić media publiczne, trzeba to zrobić szybko, ale zgodnie z prawem. Zbyt długo media publiczne były narzędziem i zabawką w rękach polityków tej czy innej opcji, zbyt długo media publiczne służyły jako narzędzie tępej i brutalnej propagandy, trzeba to wszystko uporządkować" - mówił.