Zmiany w mediach publicznych. Przewodniczący KRRiT mówi o "bezprawiu", jest pismo do sądu

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski sprzeciwia się zmianom we władzach mediów publicznych, których dokonał minister kultury. Jak poinformował, wysłał wniosek o odmowę dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W ocenie Świrskiego powołania nowych władz zostały dokonane "bezprawnie".

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski w czwartek poinformował, że wysłał "do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o odmowę dokonania wpisu do KRS osób bezprawnie powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do władz spółek Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA i Polska Agencja Prasowa". Do wpisu zamieszczonego w serwisie X (dawniej Twitter) dołączono dwustronicowe pismo skierowane do Sądu Rejonowego w Warszawie. Na dokumencie widnieje data 21 grudnia br.