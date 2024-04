Zmiany w systemie kaucyjnym. Jest projekt

System kaucyjny w Polsce - zdefiniowane zagrożenia

- niewystarczający nadzór na etapie poprzedzającym uruchomienie systemu kaucyjnego; - ograniczone podstawy do cofnięcia zezwoleń podmiotom, które nie podejmują działań zmierzających do terminowego uruchomienia systemu lub nie planują działań na wystarczająco szeroką skale, aby objąć systemem teren całego kraju; - ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w zakresie planowania działania systemów kaucyjnych; - ryzyko wydania wielu zezwoleń, w tym dla podmiotów, które faktycznie systemu nie uruchomią lub nie mają takiego zamiaru. Ze względu na ogólne wytyczne odnośnie zawartości wniosków.

"Aby zminimalizować potencjalne możliwości wystąpienia wymienionych ryzyk oraz późniejszej potrzeby konfrontacji z ich potencjalnymi skutkami, zaplanowano zmiany w ustawie zwiększające rolę ministra właściwego do spraw klimatu jako organu nie tylko wydającego decyzję w oparciu o szczegółowe dane przekazywane przez podmioty reprezentujące, ale także jako nadzorującego realizacje poszczególnych etapów prowadzących do uruchomienia systemu" - czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany w systemie kaucyjnym. Założenia

Do ustawy mają zostać wprowadzone przepisy uściślające obowiązujące obecnie warunki udzielania zezwolenia. W tym celu zaplanowano: doprecyzowanie zawartości wniosku o wydanie zezwolenia poprzez dookreślanie, jaki rodzaj dokumentów jest wymagany, szczegółowych informacji pozwalających na nadzorowanie przebiegu prac prowadzących do uruchomienia sytemu oraz określenie wymaganych załączników. Ma to umożliwić ministrowi właściwemu do spraw klimatu kontrolowanie procesu przygotowania uruchomienia systemu po wydaniu zezwolenia, a także wskazanie terminu uruchomienia systemu kaucyjnego w zezwoleniu, który nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wydania zezwolenia.