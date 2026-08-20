Z kraju Zmiany w systemie kaucyjnym: propozycje resortu klimatu Radosław Omachel |

Izba Branży Komunalnej nie zostawia suchej nitki na systemie kaucyjnym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: toteraz

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Ważność bonów wydawanych przez sklepy przy zwrocie butelek i puszek kaucyjnych ma zostać wydłużona, a czas ich ważności ustandaryzowany - poinformowała w czwartek wiceministra klimatu Anita Sowińska. Przypomniała, że w ramach nowelizacji przepisów planowane jest też włączenie do systemu kaucyjnego opakowań ze szkła jednorazowego.

Anita Sowińska zaznaczyła, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w ramach której do systemu kaucji mają zostać włączone butelki szklane jednorazowego użytku. Podkreśliła, że zmiany wejdą w życie z odpowiednim długim vacatio legis, ponieważ będzie to „duża systemowa, logistyczna zmiana”.

Bony kaucyjne będą ważne dłużej

- To, nad czym się również pochylamy, to jest ważność bonu, w czasie którego można ten bon zrealizować. Chcemy ten okres wydłużyć i przede wszystkim ustandaryzować- poinformowała podczas konferencji prasowej w czwartek wiceszefowa MKiŚ.

Prace nad projektem nowelizacji mają się zakończyć we wrześniu.

Obecnie ważność bonów kaucyjnych jest ustalana przez sklepy i operatorów systemu kaucyjnego, ale są one ważne przynajmniej 30 dni. Zaznaczyła też, że klient ma prawo zarówno zrealizować bon podczas zakupów, jak i wymienić go na gotówkę, a sklep nie może odmówić wypłaty pieniędzy.

90 proc. opakowań po napojach ma trafiać do recyklingu

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 r. Do napojów w butelkach plastikowych i metalowych puszkach doliczana jest kaucja w wysokości 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie kaucyjnym od 2026 r. są też butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l (w ich przypadku kaucja to 1 zł). Producenci napojów w takich butelkach nadal mogą jednak prowadzić własne, niezależne zbiórki takich opakowań. Systemy te od wielu lat mają przede wszystkim producenci piw.

Jednym z głównych celów systemu kaucyjnego jest osiągnięcie unijnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań po napojach (77 proc. do 2028 r. i 90 proc. od 2029 r