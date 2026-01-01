Logo TVN24
Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec okresu przejściowego

Kaucja butelki plastikowe
Rewolucja dla klientów. Rusza system kaucyjny
Źródło: TVN24
Od stycznia 2026 roku w polskich sklepach zacznie dominować nowy widok: butelki i puszki z kaucją. Za plastikowe i metalowe opakowania zapłacimy 50 groszy, za szklane - 1 złoty, ale tę kwotę można odzyskać, oddając je z powrotem. To koniec okresu przejściowego dla producentów, a dla klientów sygnał, że system kaucyjny wkracza w nową, bardziej intensywną fazę.

System działa od października. Do niektórych napojów doliczana jest kaucja 50 groszy w przypadku butelek plastikowych i puszek, 1 zł w przypadku szklanych. O tym, że dane opakowanie jest zwrotne, informuje znak nadrukowany na etykiecie lub puszce. To dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem "kaucja" i z jej kwotą.

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi jednak w zmiana, która powinna zwiększyć obecność opakowań kaucyjnych w sklepach. Wraz z końcem 2025 r. skończył się trzymiesięczny okres przejściowy, który pozwalał producentom działającym w systemie kaucyjnym wprowadzać na rynek napoje w starych, niekaucyjnych opakowaniach. Okres ten (trwający od października do grudnia 2025 r.) miał pozwolić producentom rozdystrybuować stare butelki i puszki.

- Kończymy okres przejściowy. Z perspektywy klienta zmieni się tylko jedno. Tych opakowań będzie coraz więcej - powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska podczas konferencji prasowej pod koniec grudnia 2025 r. Kupujący powinni więc zwracać większą uwagę na to, czy butelka lub puszka ma logo systemu i można ją zwrócić, odzyskując kaucję.

"Zgodnie z zasadami producenci napojów, którzy przystąpili do systemu kaucyjnego, będą po 1 stycznia 2026 wprowadzać na rynek już tylko napoje w opakowaniach ze znakiem kaucji. Co ważne, nadal jednak możliwe jest sprzedawanie wyprodukowanych wcześniej produktów w opakowaniach bez znaku kaucji, do wyczerpania ich zapasów" - pisał w grudniu ub.r. resort klimatu i środowiska.

Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują

Paulina Karpińska

"Opłata produktowa", czyli kara za opakowania niezwrotne

Producenci, którzy nie przystąpili do systemu, uiszczają tzw. opłatę produktową, czyli de facto karę za nieosiągnięcie wymaganego poziomu selektywnej zbiórki. W styczniu ta kwota wzrosła.

Od tego roku firmy wprowadzające na rynek napoje muszą wykazać osiągnięcie 77 proc. poziomu zbiórki pustych butelek i puszek w ramach systemu kaucyjnego. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą 1 zł za każdy brakujący kilogram opakowań. Dla producentów, którzy w ogóle nie podpisali umowy z operatorem organizującym zbiórkę i recykling, stawka wyniesie 3 zł za kilogram. Zdaniem Sowińskiej, na dołączenie do systemu zbiórki będzie decydować się coraz więcej producentów, ponieważ będzie to dla nich bardziej opłacalne niż uiszczanie tak wysokiej kary.

Z danych przedstawionych przez resort klimatu i środowiska wynika, że w listopadzie 2025 r. do obrotu trafiło 60 mln opakowań ze znakiem kaucji, a od października do listopada klienci oddali pół miliona takich butelek i puszek. Zwrot kaucji następuje za pomocą systemu, bez konieczności okazywania paragonu. Oddawane opakowania powinny być puste, niezgniecione i muszą mieć czytelny kod kreskowy na etykiecie oraz logo systemu kaucyjnego. Kaucja jest osobną pozycją na paragonie. System kaucyjny ma zachęcić konsumentów do zwrotu opakowań. W latach 2025-2028 poziom selektywnej zbiórki butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (o pojemności do 3 l), metalowych puszek (o pojemności do 1 l) oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku (o pojemności do 1,5 l) ma sięgnąć 77 proc. Od 2029 r. próg ten wzrośnie do 90 proc. Jak wskazywali wcześniej przedstawiciele resortu klimatu, dotychczasowym sposobem zbiórki opakowań (wrzucenie do żółtego pojemnika lub worka) udawało się w Polsce zebrać maksymalnie około 45 proc. butelek PET. System kaucyjny ma pozwolić osiągnąć w Polsce ich zbiórkę na poziomie przekraczającym 90 proc.

pc

Autorka/Autor: fig

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

System kaucyjnyEkologia
