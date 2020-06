Zmiany w VAT coraz bliżej. Co podrożeje, a co potanieje?

Wdrożenie przepisów zostało jednak przesunięte na początek lipca w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. "Chcemy, by firmy nie musiały martwić się nowymi obowiązkami w tym trudnym dla nich czasie" - tłumaczył na Twitterze minister finansów Tadeusz Kościński.

Obniżone stawki

1. Owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów – do 5 procent, czyli zostaną objęte stawką jak wszystkie owoce (obecnie są opodatkowane 8-procentową stawką).

2. Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka zostaną objęte 5-procentową stawką (obecnie pieczywo i wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23 procent w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości).

Wzrost stawek

1. Niektóre przyprawy nieprzetworzone (na przykład kmin, szafran, kurkuma) – stawka wzrośnie z 5 do 8 procent. 2. Homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (między innymi kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, a także kawior i dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są wspomniane produkty, dotychczas opodatkowane 5-procentowym VAT, teraz będą obciążone 23-procentową stawką. 3. Lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – wzrost z 8 do 23 procent.