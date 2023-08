Nowy obowiązek dla restauracji i pubów? "Konsument będzie mógł dokonać świadomego wyboru"

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w środę opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Projekt trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych. Zainteresowane podmioty mają czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do 21 sierpnia.

Zmiany w oznakowaniu nalewek

"Aktualnie w przepisach krajowych dotyczących znakowania środków spożywczych jak i unijnych dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, brak jest jednoznacznego wskazania co rozumie się pod pojęciem 'napój alkoholowy'. Ponadto, w odniesieniu do napojów alkoholowych, obecnie obowiązujące przepisy nie określają warunków na jakich możliwe jest stosowanie w oznakowaniu produktu określenia 'nalewka'" - wskazał resort rolnictwa w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.