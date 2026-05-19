Zmiany w popularnej aplikacji. Jest komunikat

Nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy jest już dostępna - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Aktualizacja wprowadza szereg usprawnień takich jak ulepszona nawigacja, bardziej intuicyjny interfejs oraz szybszy dostęp do kluczowych funkcji i usług.

"Nawigując po aplikacji użytkownik sam decyduje, co widzi na stronie głównej. Personalizowany pulpit umożliwia dodawanie skrótów do funkcji, z których korzysta się najczęściej" - czytamy w komunikacie MF.

Resort dodał, że w nowej aplikacji rozliczenia podatkowe są widoczne od razu po zalogowaniu. "Sekcja do zapłaty pokazuje wszystkie płatności wymagające uwagi" - podał.

Jak wskazało MF, do aplikacji została także wprowadzona sekcja z aktualnościami.

Zmiany w aplikacji eUrząd Skarbowy

"Aby zapewnić użytkownikom eUS łatwy kontakt, na stronie głównej aplikacji umieściliśmy ikonę słuchawki. Po jej kliknięciu klient ma dostęp do wszystkich form kontaktu – pomocy technicznej (w zakresie działania aplikacji), infolinii KAS i usługi umówienia wizyty w urzędzie - jeśli potrzebuje bezpośredniego kontaktu z pracownikiem KAS. Wszystkie te informacje użytkownik znajdzie w jednym miejscu, bez konieczności szukania numerów telefonów czy adresów e-mail" - wyjaśniło ministerstwo.

Aplikacja mobilna eUrząd Skarbowy, która zapewnia dostęp do usług eUS przez smartfona, działa od stycznia 2025 r. Za pośrednictwem aplikacji można m.in. złożyć deklarację lub inny dokument, np. wniosek o wydanie zaświadczenia do urzędu skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego, a także zapłacić podatek.

Użytkownicy mogą również skorzystać z usługi Twój e-PIT, aby złożyć zeznanie podatkowe. Dodatkowo w aplikacji można sprawdzić informacje o swoich rozliczeniach, złożonych deklaracjach i dokumentach wysłanych do organów podatkowych.

Źródło: PAP
