Podatek do zmiany. Banki rozmawiają z rządem

- Rozmawiamy z przedstawicielami rządu w sprawie zmian w podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Jesteśmy za jego zniesieniem czy ograniczeniem, mówiliśmy o tym od dłuższego czasu – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. – Podatek Belki to to temat, który się aktualnie dzieje, resort finansów rozpoczął analizy, o czym publicznie zakomunikował minister finansów Andrzej Domański, my jesteśmy gotowi do współuczestnictwa w tym procesie – dodał. Zaznaczył, że nie ma jeszcze konkretnych propozycji ani też harmonogramu prac. Wskazał, że podatek nie obciąża bezpośrednio banków, tylko ich klientów, zmniejszając ich skłonność do oszczędzania.

Związek chce zmian w podatku bankowym

Program Mieszkanie na start

W trakcie konferencji przedstawiciele ZBP mówili także o programie wsparcia kredytobiorców przy zakupie mieszkania, nad którym pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Program, którego nazwa ma brzmieć Mieszkanie na start, ma zostać uruchomiony 1 lipca 2024 i zgodnie z założeniami resortu – jak mówiła wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka – ma objąć 50 tys. osób przy budżecie 500 mln zł. Agnieszka Wachnicka powiedziała także, że program ma objąć singli w wieku do 35 lat oraz osoby z co najmniej jednym dzieckiem i ma dotyczyć nabycia pierwszego mieszkania. Wyjątkiem jest rodzina z co najmniej 3 dzieci – taka rodzina będzie mogła skorzystać z programu mimo posiadania mieszkania. Zgodnie z założeniami, które przedstawiła wiceprezes ZBP, w ramach programu wsparcie będzie udzielane tylko na część kredytu – od 200 tys. zł w przypadku singli, do 600 tys. zł dla gospodarstw 5-osobowych, a potem kwota rośnie o 100 tys. zł na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Pozostała część kredytu ma być objęta warunkami rynkowymi. Do kwoty wsparcia państwo będzie dopłacać tak, aby obniżyć oprocentowanie kredytu do 1,5 proc. w przypadku jedno- i dwuosobowych gospodarstw domowych, do 1 proc. w przypadku trzyosobowego gospodarstwa, do 0,5 proc. dla czterech osób i do 0 w przypadku gospodarstw 5-osobowych i większych. Możliwość skorzystania ze wsparcia będzie ograniczona do osób, które mieszczą się w I progu podatkowym (zarabiają do 120 tys. zł brutto rocznie) w przypadku singli. W przypadku rodzin z dziećmi kwota możliwego dochodu będzie modyfikowana - aż do 33 tys. zł miesięcznie dla rodzin z co najmniej 3 dzieci. - Ten program znacznie ograniczy dostępność kredytów ze wsparciem dla singli, ale może zadziałać pozytywnie w przypadku rodzin wielodzietnych, bo w ich przypadku możliwe będzie nawet nabycie całej nieruchomości na kredyt z dopłata od państwa – oceniła Wachnicka.