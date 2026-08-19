Z kraju "Ciut za mało", "szokująca propozycja" i "przypomina Polski Ład". Politycy o zmianach w podatkach Oprac. Wiktor Knowski |

Politycy komentują propozycję reformy podatkowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Premier Donald Tusk zapowiedział w środę podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tys. zł z obecnych 120 tys. zł. Ponadto, osoby zarabiające powyżej 130 tys. zł, ale mniej niż 150 tys. zł miałyby być objęte 24-proc. stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tys. zł dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32 proc.

Dowiedz się więcej: Tusk: podwyższamy próg podatkowy

Przyznał, że propozycje te to wielomiliardowe koszty, dlatego rząd proponuje podwyżki niektórych podatków. - Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł, oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a więc tych osiągających największe przychody koncernów i dużych przedsiębiorstw - powiedział szef rządu.

- Ciut za mało - powiedział Paweł Śliz z Polski 2050. - Liczę na to, że w trakcie prac parlamentarnych uda się przekonać naszych kolegów koalicjantów do tego podwyższenia progu. Rzeczywistego, a nie tylko takiego drobnego 10 tysięcy - dodał.

Propozycja reformy podatkowej w ocenie polityków

- To jest rozwiązanie, które z jednej strony wzmacnia klasę średnią, podnosi pierwszy próg podatkowy, wprowadza taki pośredni drugi i zapewnia też finansowanie - powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. - Staramy się i będziemy oczywiście dążyć do tego, żeby te nasze obietnice realizować. To jest krok po kroku w ramach możliwości, które mamy. - dodał.

- Jest to propozycja szokująca i taka ogłoszona, że tak się wyrażę, no dosyć niespodziewanie. Myślę, że sektor gospodarczy nie spodziewał się podwyżek podatków dla siebie - ocenił Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Ta obiegniczka PIT-u ma dotyczyć 3,5 miliona podatników, a podatników jest to około 28 milionów, czyli wąska grupa średnio zarabiających uzyska korzyść (...). Natomiast ma się to odbyć kosztem sektora gospodarczego - dodał.

Politycy komentują propozycję reformy podatkowej Źródło: TVN24

- To jest bardzo dobry kierunek zmian, dlatego że Lewica zawsze była za progresją podatkową, a mamy jednak dodatkowy próg podatkowy - powiedział Tomasz Trela z Nowej Lewicy. - Podoba mi się, że klasa średnia będzie miała więcej pieniędzy w kieszeni. Mam nadzieję, że to jest dobry początek do tego, żeby rozmawiać o kolejnych progach podatkowych. Może nie tu i teraz, bo wiemy jak nadwyrężony jest budżet - dodał.

Podkreślił, że w ramach reformy zaproponowane jest z jednej strony podwyższenie podatków dla najbogatszych a z drugiej "bardziej rozsądne progi dla tych, którzy mają mało albo średnio zarabiają".

Wicepremier o zmianach w podatkach

Pomysł premiera i ministra finansów poparł m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Nowe zmiany w progach podatkowych to realny zysk dla 3,5 miliona Polek i Polaków. Dzięki temu praca będzie się bardziej opłacać, a w portfelach zostanie więcej pieniędzy" - napisał na platformie X lider PSL. "To krok w dobrą stronę, szczególnie pamiętając o podatkowym bajzlu, jaki tworzyli nasi poprzednicy" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Nowe zmiany w progach podatkowych to realny zysk dla 3,5 miliona Polek i Polaków. Dzięki temu praca będzie się bardziej opłacać, a w portfelach zostanie więcej pieniędzy. To krok w dobrą stronę, szczególnie pamiętając o podatkowym bajzlu, jaki tworzyli nasi poprzednicy. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 19, 2026 Rozwiń

Poseł PSL Michał Pyrzyk (PSL) ocenił w rozmowie z PAP, że proponowane zmiany są korzystne, jednocześnie zwrócił jednak uwagę, że dotyczyć one będą tylko części spośród 28 mln podatników.

- Choć jest to propozycja korzystna dla prawie czterech milionów podatników, a nie większej ilości, to zapewne będziemy ją popierać. Tym bardziej że - tak jak słyszeliśmy - nie spowoduje też ona właściwie uszczerbku, jeśli chodzi o budżet państwa - powiedział Pyrzyk. - Więc tutaj myślę, że nie będzie problemu, żebyśmy tę propozycję korzystną dla obywateli poparli - dodał.

Pyrzyk przypomniał przy tym o projekcie PSL dotyczącym podniesienia kwoty wolnej od podatku. Obecnie wynosi ona 30 tys. zł. - Nasza propozycja zakłada kroczące dochodzenie do kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy w ciągu trzech lat. Pierwszy rok to by było podwyższenie jej minimalne do 35 tys. zł, drugi rok do 45 tys. zł i trzeci rok do 60 tys zł. Ale oczywiście też jesteśmy elastyczni - żeby dochodzenie do kwoty 60 tysięcy mogło być rozłożone na przykład na pięć lat - powiedział PAP Michał Pyrzyk.

"Priorytetem są zbrojenia"

Podczas konferencji prasowej o pomysł dotyczący podniesienia kwoty wolnej od podatku był pytany premier Tusk. Odparł jednak, że w tej chwili rząd nie jest w stanie zrealizować tego zobowiązania. Podkreślił, że rząd nie rezygnuje z tego pomysłu, ale jego realizacja w 2027 i 2028 r. jest "mało realna".

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że priorytetem są zbrojenia, priorytetem jest ochrona zdrowia, są wydatki socjalne takie jak 800 plus, których nie zamierzamy likwidować. Ale przy takim spojrzeniu, można powiedzieć chłodnym, kalkulacyjnym, jest ta nasza propozycja do udźwignięcia przez budżet - ocenił Pyrzyk. Dodał, że PSL będzie "cały czas naciskać", aby ich propozycja została zrealizowana.

Obniżenie podatków, w tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł, było jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej w kampanii w 2023 r. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański informował, że koszt podwyższenia kwoty wolnej to 54 mld zł.

- W przypadku kwoty wolnej od podatku, którą nam wszystkim obiecał [w wysokości- red.] 60 tys. złotych, zamiast tego wprowadza jakąś atrapę, jakiś substytut - ocenił Marek Sawicki z PSL. - Nie na to żeśmy się umawiali trzy lata temu. Kwota wolna od podatku była zapisana również w umowie koalicyjnej. I brak jej realizacji będzie skutkował wynikami wyborczymi w roku 2027 - dodał.

Jego zdaniem propozycja rządu to "udawanie że ulżyliśmy klasie średniej". Zapytany, czy przedstawiciele PSL będą głosowali przeciwko reformie stwierdził, że "klub będzie dyskutował".

Petru o propozycji rządu: to nie "korporacje"

Szef sejmowej komisji do Spraw Deregulacji, poseł klubu Centrum Ryszard Petru w rozmowie z PAP skrytykował konstrukcję zmian podatkowych proponowanych przez rząd, porównując ją do rozwiązań z poprzednich lat. - O ile dostrzegam sens obniżki podatków dla części podatników, o tyle cała ta zmiana za bardzo przypomina Polski Ład, gdzie jednym obniżamy podatki, a drugim je podwyższamy. Efekt ogólny dla gospodarki może być negatywny - ocenił polityk.

Przekonywał, że lepszym rozwiązaniem jest uproszczenie systemu podatkowego i waloryzowanie progów podatkowy na bieżąco. - Punkt drugi - podwyżka CIT-u dotyczyć będzie prawie 4500 tys. firm zatrudniających prawie 3 milionów pracowników i w istotny sposób uderzy w planowane inwestycje, co jest, groźne dla Polski. Wszyscy planowali inwestycje, zakładając 19 proc. PIT-u, a nagle jest on podwyższany 22 proc. - wskazywał.

Zapowiedział też, że w trakcie prac legislacyjnych na bieżąco będzie składać poprawki do projektu. Zastrzegł, że za wcześnie by mówić o konkretach, gdyż projekt jeszcze nie trafił do Sejmu.

"CIT 22 proc. dla firm powyżej 50 mln euro obrotu? To nie 'korporacje' - to ponad 4 tysiące polskich firm, które zatrudniają co trzeciego pracownika w tym kraju" - napisał we wpisie w mediach społecznościowych Petru.

CIT 22% dla firm powyżej 50 mln euro obrotu? To nie ‘korporacje’ — to ponad 4 tysiące polskich firm, które zatrudniają co trzeciego pracownika w tym kraju.



Firmy, które planowały inwestycje na lata przy 19% i w sierpniu dowiadują się, że od stycznia płacą 22%. Tak się nie… — Ryszard Petru (@RyszardPetru) August 19, 2026 Rozwiń

"Firmy, które planowały inwestycje na lata przy 19 proc. i w sierpniu dowiadują się, że od stycznia płacą 22 proc. Tak się nie zmienia zasad gry" - dodał.

Pełczyńska-Nałęcz: po co tyle 'niedasizmu'

Do propozycji odnosiła się w środę również szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "No i jednak jest podwyższenie progu podatkowego i dociążenie wielkich korpo. Nauczyciele, ratownicy, ciężko pracujący Polacy dostaną ulgę i większą sprawiedliwość podatkową!" - napisała w mediach społecznościowych.

"I po co było tyle 'niedasizmu' i wyrzekania na Polskę 2050 jak to śmie się tych zmian domagać. Teraz czekamy na projekt ustawy, bo jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. I dalsze zmiany: podatek cyfrowy (niech Meta zamiast szczuć na polski biznes uczciwie płaci w Polsce podatki), wyższa akcyza na alkohol przekazana na ochronę zdrowia. I chorobowe dla kobiet w ciąży płatne od pierwszego dnia przez ZUS" - dodała polityczka.

No i jednak jest podwyższenie progu podatkowego i dociążenie wielkich korpo. Nauczyciele, ratownicy, ciężko pracujący Polacy dostaną ulgę i większą sprawiedliwość podatkową!



I po co było tyle niedasizmu i wyrzekania na @PL_2050 jak to śmie się tych zmian domagać:).



Teraz… — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) August 19, 2026 Rozwiń

Ugrupowanie Pełczyńskiej-Nałęcz od kilku miesięcy postulowało podniesienie drugiego progu podatkowego. W kwietniu posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który miał podnieść drugi próg podatkowy do 140 tys. zł.

Inicjatywę parlamentarzystów Polski 2050 poparł wówczas prezydent Karol Nawrocki, który w sierpniu ubiegłego roku złożył podobny projekt. Przewidywał on m.in. podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł oraz zerowy PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

Bochenek: przedsiębiorcy "skutecznie wypychani z Polski"

Propozycje rządu skomentował w środę na platformie X polityk PiS Rafał Bochenek: "Ewidentnie zbliża się kampania wyborcza. Tusk ogłosił szumnie manewr księgowy zgodnie z zasadą: obniżka przez podwyżkę" - czytamy we wpisie.

Według Bochenka, na pomyśle rządu nie skorzystają "najbiedniejsi, zarabiający w strefie pensji minimalnej (ok. 3,6 mln pracowników)". Rzecznik PiS ocenił, że przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i prowadzący działalność w Polsce nowymi podatkami byliby "skutecznie wypychani z Polski", a poprzez podniesienie CIT-u i daniny solidarnościowej Polska straciłaby na konkurencyjności.

Ewidentnie zbliża się kampania wyborcza.

Tusk ogłosił szumnie manewr księgowy zgodnie z zasadą:

➡️obniżka przez podwyżkę⬅️



▶️Najbiedniejsi, zarabiający w strefie pensji minimalnej (ok.3,6mln pracowników) w ogóle na tej propozycji nie skorzystają;

▶️ Przedsiębiorcy tworzący… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) August 19, 2026 Rozwiń

"80 proc. pracujących Polaków będzie musiało obejść się smakiem; Tusk mami wyborców kosmetycznymi zmianami TYLKO DLA CO piątego pracownika (wg. GUS w Polsce pracuje ponad 15 mln pracowników, a zmiany - kosmetyczne - dotyczą ok. 3 mln pracowników)" - podkreślił Bochenek. "Gdyby Tusk rzeczywiście chciał pomóc powinien: wprowadzić kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tys. zł; uwzględnić propozycję PiS podnoszącą próg podatkowy z poziomu 120 tys. zł do 180 tys. zł" - zaproponował.

W kolejnym wpisie, zwracając się do Tuska i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, Bochenek napisał: "Panowie, tyle słów, a wystarczyło powiedzieć: 300 zł miesięcznie dla co piątego pracownika".

W komunikacie kancelarii premiera podano, że wprowadzenie nowych parametrów skali podatkowej od 2027 r. sprawi, że odsetek osób płacących stawkę 32 proc. wyraźnie spadnie i wyniesie 7,2 proc., zamiast przewidywanych 14 proc

Szef gabinetu prezydenta o reformie podatków

Do przedstawionych przez Tuska zapowiedzi odniósł się również szef gabinetu prezydenta RP.

"Mamy skomplikowane podatki? Rząd chce je jeszcze bardziej skomplikować zamiast podnieść kwotę wolną tak, jak obiecywali w kampanii wyborczej. Nowa stawka PIT: 24 proc. i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców. Krótko mówiąc: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania" - napisał na platformie X Szefernaker.

Ocenił jednocześnie, że "można prościej" dokonać zmian w systemie podatkowym. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki 8 sierpnia 2025 roku złożył projekt "PIT Zero. Rodzina na plus".

Mamy skomplikowane podatki? Rząd chce je jeszcze bardziej skomplikować zamiast podnieść kwotę wolną tak jak obiecywali w kampanii wyborczej.



Nowa stawka PIT: 24% i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców.



Krótko mówiąc: więcej liczenia, więcej zasad, więcej… — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) August 19, 2026 Rozwiń

Szefernaker wskazał, że prezydencka propozycja zakłada podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł dla wszystkich oraz brak PIT dla rodziców z co najmniej dwojgiem dzieci - do 140 tys. zł na osobę. "Propozycja Prezydenta Nawrockiego to prostsze podatki i więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków" - napisał Szefernaker.

W komunikacie kancelarii premiera podano, że wprowadzenie nowych parametrów skali podatkowej od 2027 r. sprawi, że odsetek osób płacących stawkę 32 proc. wyraźnie spadnie i wyniesie 7,2 proc., zamiast przewidywanych 14 proc.