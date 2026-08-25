Takiej reformy podatkowej oczekują Polacy
Na podstawie rządowych propozycji zmian w podatkach, które przedstawiono w minionym tygodniu, Centrum Badań Opinii Publicznej zapytało respondentów o preferowany kierunek zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Blisko 41 procent chciałaby realizacji obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej z 2023 r., czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. - wynika z sondażu opublikowanego we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej", przeprowadzonego przez CBOS.
Poparcie dla progu podatkowego dla dochodów powyżej 150 tys. w postaci 32 proc., czyli propozycji rządu, wyraziło 10,7 proc. badanych.
Preferencje zależne od poglądów politycznych
Na odpowiedzi dotyczące zmian w podatkach mają wpływ preferencje polityczne. "Podniesienia kwoty wolnej chce 57,3 proc. sympatyków opozycji i 36,4 proc. sympatyków obozu rządzącego" - czytamy we wtorkowym wydaniu "DGP".
Według prof. Andrzeja Rycharda, socjologa z Polskiej Akademii Nauk, nowa propozycja rządu została źle zakomunikowana. - Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant, a nie podniesienie kwoty wolnej od podatku - wskazał.
Prof. Rychard ocenił, że temat kwoty wolnej od podatku będzie wygodny dla opozycji w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.
Propozycja zmian w systemie podatkowym
Premier Donald Tusk zapowiedział wraz z ministrem finansów w środę podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tys. złotych z obecnych 120 tys. złotych. Ponadto, osoby zarabiające powyżej 130 tys. złotych, ale mniej niż 150 tys. złotych miałyby być objęte 24-proc. stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tys. złotych dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32 proc.
>>> Tusk: podwyższamy próg podatkowy
W celu sfinansowania tej zmiany rząd proponuje podwyżki niektórych podatków dla przedsiębiorców:
- podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln złotych, oraz dla podatkowych grup kapitałowych,
- podwyżka daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie,
- obniżenie limitu przychodów dla ryczałtowców.