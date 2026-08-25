Takiej reformy podatkowej oczekują Polacy

Sławomir Dudek: progi podatkowe były zamrożone przez 300-miliardowy deficyt Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na podstawie rządowych propozycji zmian w podatkach, które przedstawiono w minionym tygodniu, Centrum Badań Opinii Publicznej zapytało respondentów o preferowany kierunek zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Blisko 41 procent chciałaby realizacji obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej z 2023 r., czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. - wynika z sondażu opublikowanego we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej", przeprowadzonego przez CBOS.

Poparcie dla progu podatkowego dla dochodów powyżej 150 tys. w postaci 32 proc., czyli propozycji rządu, wyraziło 10,7 proc. badanych.

Preferencje zależne od poglądów politycznych

Na odpowiedzi dotyczące zmian w podatkach mają wpływ preferencje polityczne. "Podniesienia kwoty wolnej chce 57,3 proc. sympatyków opozycji i 36,4 proc. sympatyków obozu rządzącego" - czytamy we wtorkowym wydaniu "DGP".

Według prof. Andrzeja Rycharda, socjologa z Polskiej Akademii Nauk, nowa propozycja rządu została źle zakomunikowana. - Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant, a nie podniesienie kwoty wolnej od podatku - wskazał.

Prof. Rychard ocenił, że temat kwoty wolnej od podatku będzie wygodny dla opozycji w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Propozycja zmian w systemie podatkowym

Premier Donald Tusk zapowiedział wraz z ministrem finansów w środę podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tys. złotych z obecnych 120 tys. złotych. Ponadto, osoby zarabiające powyżej 130 tys. złotych, ale mniej niż 150 tys. złotych miałyby być objęte 24-proc. stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tys. złotych dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32 proc.

>>> Tusk: podwyższamy próg podatkowy

W celu sfinansowania tej zmiany rząd proponuje podwyżki niektórych podatków dla przedsiębiorców:

podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln złotych, oraz dla podatkowych grup kapitałowych,

podwyżka daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie,

obniżenie limitu przychodów dla ryczałtowców.