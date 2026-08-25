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Z kraju

Takiej reformy podatkowej oczekują Polacy

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Sławomir Dudek: progi podatkowe były zamrożone przez 300-miliardowy deficyt
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Polacy chcą zmian w systemie podatkowym, a za najważniejszą uznają podniesienie kwoty wolnej od podatku - wynika z sondażu CBOS opublikowanego przez "Dziennik Gazetę Prawną". Badanie pokazuje również, jak ankietowani oceniają propozycje zmian w PIT przedstawione przez rząd w ubiegłym tygodniu.

Na podstawie rządowych propozycji zmian w podatkach, które przedstawiono w minionym tygodniu, Centrum Badań Opinii Publicznej zapytało respondentów o preferowany kierunek zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Blisko 41 procent chciałaby realizacji obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej z 2023 r., czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. - wynika z sondażu opublikowanego we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej", przeprowadzonego przez CBOS.

Poparcie dla progu podatkowego dla dochodów powyżej 150 tys. w postaci 32 proc., czyli propozycji rządu, wyraziło 10,7 proc. badanych.

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Preferencje zależne od poglądów politycznych

Na odpowiedzi dotyczące zmian w podatkach mają wpływ preferencje polityczne. "Podniesienia kwoty wolnej chce 57,3 proc. sympatyków opozycji i 36,4 proc. sympatyków obozu rządzącego" - czytamy we wtorkowym wydaniu "DGP".

Według prof. Andrzeja Rycharda, socjologa z Polskiej Akademii Nauk, nowa propozycja rządu została źle zakomunikowana. - Nie wyjaśniono jasno, dlaczego wybrano ten wariant, a nie podniesienie kwoty wolnej od podatku - wskazał.

Prof. Rychard ocenił, że temat kwoty wolnej od podatku będzie wygodny dla opozycji w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. 

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Pieniądze

Propozycja zmian w systemie podatkowym

Premier Donald Tusk zapowiedział wraz z ministrem finansów w środę podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tys. złotych z obecnych 120 tys. złotych. Ponadto, osoby zarabiające powyżej 130 tys. złotych, ale mniej niż 150 tys. złotych miałyby być objęte 24-proc. stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tys. złotych dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32 proc.

>>> Tusk: podwyższamy próg podatkowy

W celu sfinansowania tej zmiany rząd proponuje podwyżki niektórych podatków dla przedsiębiorców:

  • podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln złotych, oraz dla podatkowych grup kapitałowych,
  • podwyżka daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie,
  • obniżenie limitu przychodów dla ryczałtowców.
Źródło: PAP
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Tagi:
Kwota wolna od podatkuPodatekPITPodatek CITRyczałt ewidencjonowany
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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