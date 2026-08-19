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Z kraju

Tusk: podwyższamy próg podatkowy

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26819110
Donald Tusk: podwyższymy próg podatkowy z 120 tys. zł do 130 tys. zł
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
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Premier Donald Tusk zapowiedział w środę zmiany w systemie podatkowym w Polsce - podwyższenie progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych, a także wprowadzenie nowego progu. Premier zaproponował także podwyżkę podatku CIT dla największych koncernów i przedsiębiorstw, a także nową daninę dla najwięcej zarabiających.
Kluczowe fakty:
  • Premier na konferencji poinformował o podniesieniu progu podatkowego z 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych
  • Ogłoszono też wprowadzenie 24 procent podatku, dla tych którzy osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy złotych
  • Minister finansów przekazał, że na tej zmianie w przyszłym roku "skorzysta 3,5 miliona podatników"
  • Proponowane przez rząd zmiany podatkowe mają być w ogólnym rozrachunku neutralne dla budżetu

- Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy (rocznego dochodu - red.) i osiągną zarobek między 130 tysięcy a 150 tysięcy złotych - mówimy o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24 procent - powiedział w środę na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Jak wyjaśnił, oznacza to, że "nie dość, że nie wchodzimy w drugi próg podatkowy przy 120 - dopiero przy 130 tysiącach, to wtedy, kiedy przekraczamy 130 tysięcy, nie łapiemy się na ten najwyższy próg 32 procent, tylko będziemy mieli 24 procent".

Premier podkreślił, że ci płatnicy, który przekraczają próg 150 tysięcy złotych "także będą mieli lekką ulgę" - To 32 procent będzie płacone od nadwyżki ponad 150 tysięcy rocznie - wyjaśnił.

Tusk zaznaczył jednak, że proponowane zmiany w systemie podatkowym wejdą w życie od roku 2027, "jeśli przejdzie przez parlament i uzyska podpis prezydenta".

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Pieniądze

Domański: tyle wyniesie realna korzyść

Jak wyjaśnił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, "to jest zmiana, na której w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona podatników". - Roczny zysk, korzyść z tej reformy, może wynieść do 3,6 tysiąca złotych. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków - dodał.

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tys. zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc.

Jak wynika z danych resortu finansów, liczba podatników, którzy przekroczyli drugi próg podatkowy w 2025 roku, sięgnęła 2 mln 411 tys. To prawie o jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku. Obecnie 11 proc. podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, wpada w II próg podatkowy.

Donald Tusk: podwyższymy CIT i wprowadzimy daninę dla najbogatszych

Premier zaznaczył jednak, że zmiana progu "wymaga miliardów złotych. Zaznaczył, że "nie będziemy obciążali wszystkich podatników tym kosztem. - W związku z tym podwyższymy podatki - zapowiedział Tusk.

- Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22 procent dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro oraz dla podatkowych grup kapitałowych, a więc dla tych największych, osiągających największe przychody, koncernów i dużych przedsiębiorstw - dodał premier.

- Zakładamy także podwyższenie o jeden punkt procentowy do pięciu procent, daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie - przekazał dalej premier. - A więc także od tych wyłącznie najzamożniejszych.

Zmiany dla ryczałtowców

Premier zapowiedział także zmiany w ryczałcie. - Wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie. A więc też milion złotych - dodał.

- Mówiąc krótko. Chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody, firmy i koncerny, oraz pracownicy ryczałtowi, którzy są milionerami - w sensie rocznym i zarabiają ponad milion złotych - żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu - stwierdził Tusk.

- Jestem absolutnie przekonany, że będzie to powodowało, że nasz system podatkowy będzie trochę sprawiedliwszy. I przede wszystkim, że dotyczyć będzie milionów ludzi, którzy dzisiaj ponoszą najcięższe daniny - powiedział dalej Tusk. - Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nie radykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak, aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę - zaznaczył.

Co z podwyżką kwoty wolnej od podatku?

Premier przekazał dalej, że podwyżka kwoty wolnej ze względu na skalę wydatków militarnych nie będzie możliwa. - Przez 2 lata będziemy mieli wielki wysiłek obronny i kwota wolna jest mało realna - powiedział premier.

- Biorąc pod uwagę skalę wydatków wojskowych, muszę uczciwie powiedzieć, że w perspektywie półtora roku podwyżka nie będzie możliwa - dodał.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów było jednym z punktów w programie Koalicji Obywatelskiej w 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi.

Minister finansów Andrzej Domański będzie w środę gościem "Faktów po Faktach". Emisja w TVN24 i TVN24+.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskPodatekMinisterstwo Finansów
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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