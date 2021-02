"Bezpieczna gastronomia"

- Postulowaliśmy, by - tak jak teraz otwierane są hotele - zacząć otwierać restauracje. W wielu polskich miastach widać, że są przedsiębiorcy, którzy łamią zakazy i to w sposób ostentacyjny. To nie jest rozwiązanie. Sam przechodziłem wczoraj obok miejsca, w którym było 100-150 osób. (...) Widać to było z zewnątrz – powiedział Witucki.

Dodał, że rozumie "rozpacz przedsiębiorców, którzy całe życie zbierali pieniądze, by otworzyć to miejsce". Wyjaśnił, że rozwiązaniem powinna być "bezpieczna gastronomia". - Wszystko jeszcze bardziej porozdzielane niż w zeszłym roku. Przedsiębiorcy dużo zainwestowali w przegrody, dezynfekcję. Można by już teraz (otworzyć branżę – red.). Ale jeśli nie teraz - to jak najszybciej - za tydzień, najdalej za dwa tygodnie restauratorom dać przestrzeń do działania – powiedział.