"Otwarcie likwidacji wszystkich 17 spółek zostało skutecznie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego"

Co dalej z cenami prądu? - W lipcu przekonamy się, ile naprawdę kosztuje pranie, zmywanie, pieczenie. Te wzrosty mogą być nawet stuprocentowe - powiedział na antenie TVN24 Rafał Stangreciak z "Czarno na białym", autor reportażu "Pod prąd". - To może spowodować, że dużą cześć Polaków może dotknąć ubóstwo energetyczne. To jest przykre - ocenił.