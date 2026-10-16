Z kraju System ETS2 zrewidowany. Tusk: to jest dobry początek Oprac. Paulina Karpińska |

Premier Donald Tusk o budżecie UE: jednym z kluczowych tematów jest ETS i ETS2 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/Donald Tusk

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Szef polskiego rządu odniósł się do wniosków przyjętych jednomyślnie przez przywódców Unii Europejskiej dotyczących rozszerzenia systemu handlu emisjami ETS o tankowanie aut i ogrzewanie domów od 2028 r.

- Wszystkie moje działania prowadzą do tego, żeby przesunąć, zrewidować, mówiąc krótko, żeby ETS1 i ETS2 nie były dla nas dotkliwe - powiedział w piątek premier Donald Tusk.

Przywódcy wezwali KE do "zaktualizowania oceny wszelkich skutków systemu ETS2, w szczególności w odniesieniu do jego konstrukcji oraz mechanizmów zabezpieczających". Na takich zapisach zależało Grupie Wyszehradzkiej (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry) oraz Włochom i Grecji.

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Tusk o zmianach w ETS2

- Mamy te zapisy, o które na tym etapie mi chodziło. A więc ETS2 będzie zrewidowany co do skutków społecznych i gospodarczych, finansowych zarówno wobec ludzi, rodzin, mieszkań, jak i przedsiębiorstw - podkreślił Tusk.

Jak jednak dodał premier, to jest dla niego dopiero pierwszy krok. - Będziemy zmierzali do tego, żeby ETS2 przesunąć, a być może w ogóle odejść od tego modelu. Na razie wybiliśmy, powiedzmy, jeden ząb trzonowy i jeden siekacz - powiedział Tusk. - Mnie to nie satysfakcjonuje, ale to jest dobry początek rewizji całego tego projektu - zaznaczył premier.

27 godzin obrad. Dobrze poszło. Polska górą!🇵🇱 pic.twitter.com/FFPWyomZHN — Donald Tusk (@donaldtusk) October 16, 2026 Rozwiń

Co to ETS2?

Europejski System Handlu Emisjami (ETS) działa od 2005 r. Według danych Komisji Europejskiej emisja dwutlenku węgla (CO2) na terenie Wspólnoty była w 2023 r. o około 47 proc. niższa niż 18 lat wcześniej i jest to zasługa m.in. ETS.

W ramach systemu przedsiębiorstwa muszą kupować uprawnienia do emisji CO2, uwzględniając w ten sposób koszty środowiskowe. Limity z roku na rok są coraz niższe, co ma zachęcać do transformacji w kierunku niskoemisyjności i doprowadzić do osiągnięcia celów klimatycznych UE.

ETS2 to system, który ma wejść w życie w 2028 roku i ma objąć emisje CO2 związane ze spalaniem paliw przede wszystkim w budynkach, transporcie drogowym oraz w dodatkowych sektorach, głównie części przemysłu nieobjętej obecnym ETS.

Limit ETS2 ma na celu obniżenie emisji o 42 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 2005 roku.