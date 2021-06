Zmiany w dowodach osobistych

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych została uchwalona przez Sejm w połowie kwietnia. Jej celem jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych. Rozporządzenie wchodzi w życie 2 sierpnia i do tego czasu państwa członkowskie muszą wprowadzić związane z nim zmiany.

Zmiany w dowodach

Regulacja wprowadzi do dowodów wydawanych po 2 sierpnia drugą cechę biometryczną, tj. dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy. Do warstwy graficznej dowodów osób powyżej 12. roku życia powróci podpis posiadacza.