- Ministerstwo Finansów przedstawiło nową propozycję zmian w akcyzie na wyroby tytoniowe. Obecnie zmiany w akcyzie są zapisane w tzw. mapie drogowej, która zakłada wzrost tego podatku o 10 procent każdego roku. Tymczasem nowa propozycja MF zakłada, że akcyza na papierosy od 2025 roku wzrosłaby o 25 procent, na tytoń do palenia - o 38 procent, na wyroby nowatorskie – o 50 procent, a na płyn do e-papierosów - o 75 procent - poinformował Kozłowski.

Podwyżki akcyzy na papierosy

Dodał, że według nowej propozycji MF również w kolejnych latach tempo wzrostu akcyzy na wyroby tytoniowe byłoby wyższe, niż to zaplanowano w mapie drogowej, ale niższe od tych, do jakich miałoby dojść w 2025 r.

- To jest propozycja, która została przedstawiona we wtorek późnym popołudniem, więc to bardzo wczesny etap. Jednak pojawienie się tej propozycji jest zaskakujące, biorąc pod uwagę skalę proponowanych zmian oraz to, że w umowie koalicyjnej zapowiadano, że zmiany w podatkach będą dokonywane co najmniej z sześciomiesięcznym vacatio legis - dodał ekonomista FPP.