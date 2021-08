Rząd zajmie się zmianami w programie Rodzina 500 plus

Tylko elektroniczne składanie wniosków o 500 plus oraz wypłata świadczenia wyłącznie w formie bezgotówkowej - to niektóre zmiany w nowelizacji, którą we wtorek ma zająć się Rada Ministrów. Zmienią się także zasady dla osób pobierających analogiczne świadczenie na dzieci w innych krajach.

Mowa o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Jego autorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zmiany w 500 plus

"Mając na względzie ogromną skalę programu oraz ponoszone na niego nakłady finansowe, zasadnym jest weryfikacja i optymalizacja procesu przyznawania i obsługi świadczenia 500 plus" – napisano w wykazie prac legislacyjnych i programów KPRM.

Z informacji na stronie KPRM wynika, że w obecnym kształcie programu obsługą spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym zajmują się jednostki samorządu terytorialnego, a w sprawach wymagających decyzji i rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewoda. Przypomniano, że ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków w różnych formach, m.in. w papierowej, a wypłata świadczenia może następować w formie przekazu pocztowego, wypłaty gotówkowej lub przekazu bankowego.

ZUS ma obsługiwać program Rodzina 500 plus

"Proponowana zmiana eliminuje mankamenty wynikające z obecnego procesu obsługi świadczeń 500 plus. Zakłada się zmianę jednostki obsługującej program Rodzina 500 plus na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucji dysponującej odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi, a tym samym będącej w stanie sprawnie i efektywnie obsługiwać świadczenia 500 plus. Zakłada się ponadto wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej" – wynika z projektu nowelizacji. ZUS będzie stopniowo przejmował obsługę 500 plus.

Podkreślono, że proponowane rozwiązanie ma na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia, a tym samym "bardzo istotną redukcję kosztów jego obsługi". Z szacunków projektodawcy wynika, że w latach 2022-2032 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 427 mln zł, co ma oznaczać oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat. Z kolei wzrost wydatków na świadczenia wychowawcze związany z przyznawaniem świadczeń w pełnej wysokości w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ma wynieść ok. 174 mln zł w okresie 2022–2032.

Dodano, że nowe rozwiązania mają ograniczyć ryzyko zarażenia COVID-19 poprzez eliminację ryzyka przenoszenia koronawirusa na dokumentach papierowych oraz przez środki pieniężne. Mają też eliminować bezpośrednie kontakty z innymi osobami przy osobistym składaniu wniosków.

Świadczenie dla tych, którzy pobierają zapomogi w innych krajach

Projekt zakłada również modyfikację w zakresie przyznawania 500 plus. Świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju.

"Rozwiązanie to dąży do zapewnienia osobom migrującym największej korzyści w zakresie uprawnień do świadczeń spośród oferowanych przez system rozporządzenia unijnego i przez ustawodawstwo krajowe" – podkreślono.

Osobą odpowiedzialną za opracowaniem projektu jest wiceszefowa MRiPS Barbara Socha.

Realizacja celów 500 plus

19 sierpnia premier Mateusz Morawiecki przyznał, że program 500 plus nie spełnił oczekiwań "proludnościowych" rządu. - Ale spełnił nasze oczekiwania społeczne, bo nie ma już tak wiele ubóstwa, nie ma już tak wiele kupowania w sklepach "na zeszyt", na kredyt. (...) Dzisiaj trochę łatwiej jest związać koniec z końcem. Łatwiej jest dzisiaj planować życie w gminie, życie w powiecie, życie w gospodarstwie rolnym - mówił Morawiecki.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP