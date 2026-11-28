Z kraju Ostatnie testy na Lotnisku Chopina. Nadchodzą ważne zmiany dla pasażerów Oprac. Alicja Skiba |

Turyści je uwielbiają. Najatrakcyjniejsze metropolie świata Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rzecznik prasowy Lotniska Chopina wyjaśnił w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl, że do użytku osób wylatujących z Warszawy dostępne będzie 15 skanerów.

- Od kilku tygodni już nie ma urządzeń starego typu - wyjaśnił.

Jak będą działały skanery

- Trwają jeszcze 72-godzinne testy ostatnich czterech urządzeń, które zostały zainstalowane. Maszyny są kalibrowane i sprawdzane pod kątem poprawnego funkcjonowania. Jeśli testy przebiegną pozytywnie, te ostatnie skanery faktycznie powinny zacząć działać od poniedziałku 30 listopada - wskazał.

Jak dodał, urządzenia gwarantują ułatwienia dla podróżujących.

- Nie będzie trzeba wyjmować płynów i elektroniki z bagażu podróżnego. Wszystko musi zostać zapakowane do specjalnych pojemników, tzw. "kuwetek", zamiast leżeć luzem na taśmie, która została zastąpiona tzw. stołami rolkowymi. Dzięki temu rozwiązaniu kuwetki same się przesuwają, nie ma konieczności ręcznego ich przepychania - wytłumaczył.

Pasażerowie nie będą już musieli wyciągać elektroniki i płynów z bagażu podręcznego Źródło zdjęcia: Shutterstock

Rudzki poinformował też, że płyny nie będą musiały być zamknięte w torebkach litrowych, a limit zostanie podniesiony do dwóch litrów na pojemnik.

- Należy jednak pamiętać, że te zmiany dotyczą Lotniska Chopina. W sytuacji, gdy ktoś będzie wracał z portu lotniczego, który nie ma tych skanerów, będzie musiał stosować się do tamtych przepisów - zaznaczył.

Nowe skanery w Polsce

Lotnisko Chopina rozpoczęło wymianę skanerów na początku maja - to część większego projektu modernizacji Lotniska Chopina. Prace planowo zakończą się w 2029 r.

Skanery EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage) działają w Polsce także na lotniskach w Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu oraz w Lublinie. Urządzenia wykorzystują technologię tomografii komputerowej i tworzą szczegółowe obrazy 3D zawartości bagażu, co ułatwia wykrywanie materiałów wybuchowych i innych nielegalnych przedmiotów, nawet w mikroskopijnych ilościach.

Ruch na Lotnisku Chopina

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od stycznia do maja port obsłużył ponad 9,38 miliona pasażerów, o przeszło 7 procent więcej niż rok wcześniej; w samym maju z portu skorzystało ponad 2,22 miliona podróżnych.

W 2025 roku lotnisko obsłużyło 24 miliony pasażerów, a rok wcześniej 21,3 miliona. Z warszawskiego portu w letnim sezonie pasażerowie mogą polecieć do 142 miejsc docelowych. Z lotniska operują m.in.: PLL LOT, Lufthansa, Wizz Air, Air France, Emirates, KLM, SAS, British Airways.