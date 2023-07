Ustawa o ubezpieczeniach, "wrzutka" o aptekach

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach eksportowych. Ustawa budzi kontrowersje z powodu nieoczekiwanego dopisania przez Prawo i Sprawiedliwość zapisu zwiększającego kontrolę antykoncentracyjną w sieciach aptek, co oznaczałoby wprowadzenie zmian do zasady "Apteka dla aptekarza".

Ustawa z kontrowersyjną poprawką

Przed ostatecznym głosowaniem połączone komisje finansów i gospodarki pozytywnie zaopiniowały cztery z sześciu poprawek, które zgłoszono do projektu podczas drugiego czytania.

Poparcia większości komisji nie uzyskały natomiast dwie poprawki zgłoszone przez Koalicję Obywatelską. - Jest to propozycja skreślenia całego fragmentu dotyczącego zmian w Prawie farmaceutycznym - tłumaczył Dariusz Rosati (KO). Podkreślił, że "wykraczają one poza zakres oryginalnego przedłożenia i nie były przedmiotem konsultacji społecznych".

Propozycja PiS

Chodzi o poprawkę zgłoszoną przez posła PiS Adama Gawędę, polegającą na dopisaniu do projektu ustawy o KUKE artykułu zwiększającego kontrolę antykoncentracyjną w sieciach aptek, co oznaczałoby wprowadzenie zmian do zasady "Apteka dla aptekarza".