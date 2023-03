Zmiany dla Ukraińców w Polsce. Będą mogli ubiegać się o pozwolenia na pobyt czasowy

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC). Wnioski w tej sprawie będzie można składać od początku kwietnia. Zaznaczono, że rozwiązanie jest opcjonalne, co oznacza, że osoby, które z niego nie skorzystają, będą mogły nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej.

Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak wyjaśnił, że przepis umożliwiający obywatelom Ukrainy ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, z dniem 1 kwietnia wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy to osób, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, a ich status pobytowy dokumentuje posiadany PESEL ze statusem UKR.

Wniosek o pobyt czasowy

"Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy najlepiej wypełnić za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie mos.cudzoziemcy.gov.pl – pozwoli to na uniknięcie błędów we wniosku i bezpośrednie przesłanie danych do systemu. Następnie należy go wydrukować, podpisać, dodać niezbędne załączniki i przesłać pocztą lub dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy" - podał UdSC.