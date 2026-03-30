Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap

|
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Andrzej Domański o funkcjonowaniu systemu KSeF: wystąpiły problemy, przepraszam za to
Źródło: TVN24
Od 1 kwietnia rozpoczyna się kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Po zakończeniu pilotażu, w którym uczestniczyły największe przedsiębiorstwa, obowiązek korzystania z systemu zostanie rozszerzony na większość firm. Z obowiązku wystawiania e-faktur zwolnione pozostaną jedynie te podmioty, których miesięczne obroty nie przekraczają 10 tysięcy złotych.

- 1 lutego w życie wszedł w życie Krajowy System e-Faktur, który w pierwszym etapie objął największe podmioty. Od 1 kwietnia następuje kolejny etap i system obejmie pozostałe podmioty, z wyjątkiem najmniejszych przedsiębiorców o obrotach do 10 tys. zł miesięcznie – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej wiceminister finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Poinformował, że w systemie zostało wystawionych ponad 87,1 mln faktur, a wystawiających firm jest ponad 345,7 tys. Podkreślił, że w tej grupie 5,1 tys. firm to te największe, które zostały zobligowane do udziału w systemie, a pozostałe przystąpiły do KSeF dobrowolnie, przed czasem. Łoboda zaznaczył, że organy skarbowe w ostatnim czasie odbyły dziesiątki tysięcy rozmów telefonicznych i odpowiedziały na kilkadziesiąt tysięcy maili.

Ponad 300 tysięcy użytkowników KSeF. "System działa stabilnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dla firm

Nowy etap KSeF

- Główne pytania, jakie zadają przedsiębiorcy, dotyczą sposobu uwierzytelniania - powiedział Szef KAS. Dodał, że przedsiębiorcy pytają także o konieczność składania niektórych formularzy oraz czy w przypadku dostępu do danych kilku podmiotów konieczne jest posiadanie certyfikatu dostępu do KSeF dla każdego z nich oddzielnie.

W trakcie konferencji wyjaśniono, że wydano już 2,43 mln certyfikatów dostępu do KSeF i że resort spodziewa się, że pobranych zostanie jeszcze 1,5 mln.

Łoboda powiedział, że KSeF może przyjąć 2,5 mld faktur rocznie i 120 mln faktur dziennie. Poinformował, że resort finansów pracuje nad zmianami w systemie. Chodzi m.in. o możliwość zgłaszania faktur scamowych, o możliwość wystawiania faktur VAT RR oraz faktur VAT RR KOREKTA.

MF pracuje także nad zmianami w aplikacji, aby była ona bardziej intuicyjna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
KSeF
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
Rynek wystrzelił po słowach Trumpa o przejęciu irańskiej ropy
Rynki
pap_20260310_14J
Cena maksymalna na stacjach paliw. Jest komunikat
Z kraju
sklep market dyskont biedronka warzywa, Biedronka shutterstock_2385722951_1
Biedronka i Lidl pod lupą UOKiK-u. "Klienci mogli mieć problem"
Handel
ZIELINSKA
Orlen tnie ceny paliw w hurcie
Z kraju
blok blokowisko wielka plyta shutterstock_2598063885
Młodzi z seniorami pod jednym dachem. Ruszył innowacyjny program
Ze świata
Prezydent Donald Trump
"Nie mam z tym problemu". Trump zezwolił Rosji na dostawę ropy
Ze świata
Stacja paliw
Niższa akcyza, tańsze paliwo. Rozporządzenie weszło w życie
Z kraju
sklejka na 2
Spór na szczycie irańskich władz
Ze świata
shutterstock_2487688387 Widok z lotu ptaka na samochód driftujący z góry, Samochód wyścigowy driftujący z mnóstwem dymu z palonych opon na torze wyścigowym, Dwa samochody driftujące na asfaltowym torze wyścigowym
Nawet 2500 złotych mandatu. Od poniedziałku rosną kary za drift
Moto
GettyImages-2268351444
"Aspirujący dyktator", "pomarańczowy klaun". Miliony ludzi wyszły na ulice
Ze świata
Katamarany z pomocą humanitarną dla Kuby
Odnalezione katamarany z pomocą humanitarną dotarły do Hawany
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Od kiedy tańsze paliwo na stacjach? Jest data
Handel
HEgCErGWgAAQaDN
Ukraina zawarła umowę z dwoma krajami
Ze świata
hawana kuba shutterstock_2708972419
"Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia dla egzotycznego kierunku
Z kraju
jaja jajka wielkanoc pieniadze shutterstock_2283619677
Dodatkowy dzień na świąteczne zakupy
Z kraju
sen zegarek shutterstock_2674805173
Tej nocy przestawimy zegarki
Z kraju
Lotnisko w Barcelonie
Możliwe opóźnienia lotów i problemy z bagażem. Strajk na 12 lotniskach
Ze świata
Z Grindra, który jest przeznaczony dla mniejszości homoseksualnej, codziennie na całym świecie korzysta ponad 3,6 miliona osób
ZUS a pary jednopłciowe. Jest oświadczenie po ważnym wyroku
Z kraju
pap_20250530_1ZH
Trump rozmawiał z premierem Indii. Do rozmowy dołączył Musk
Ze świata
Kash Patel
Powiązani z Iranem hakerzy włamali się na maila szefa FBI
Ze świata
Moskwa, Kreml
"Szkarłatny łabędź" kontra cenzura sieci. Kreml grozi protestującym
Ze świata
Komisja Europejska
Cyberatak na platformę KE. Mogły zostać pozyskane dane
Tech
pap_20260310_14J
Kiedy obniżki cen paliw? Minister o kolejnych krokach
TVN24
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie cen paliw
Z kraju
Piotr Serafin
Serafin ostro o SAFE: nie mamy czasu do stracenia
Z kraju
pap_20250925_1UW
Polska z najlepszym wynikiem w NATO. Za nami nawet USA
Z kraju
Donald Trump
Podpis Trumpa na dolarach. Pierwszy prezydent w historii
Ze świata
shutterstock_2180301073
Braki, wywóz, turystyka paliwowa. "Mogłoby dochodzić lokalnie do paniki"
Z kraju
Meta, Google, YouTube, Instagram
Meta i Google uznane za winne. "Złożymy apelację"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

