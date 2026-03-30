Zmiana w fakturowaniu. KSeF wchodzi w kolejny etap

Andrzej Domański o funkcjonowaniu systemu KSeF: wystąpiły problemy, przepraszam za to

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- 1 lutego w życie wszedł w życie Krajowy System e-Faktur, który w pierwszym etapie objął największe podmioty. Od 1 kwietnia następuje kolejny etap i system obejmie pozostałe podmioty, z wyjątkiem najmniejszych przedsiębiorców o obrotach do 10 tys. zł miesięcznie – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej wiceminister finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Poinformował, że w systemie zostało wystawionych ponad 87,1 mln faktur, a wystawiających firm jest ponad 345,7 tys. Podkreślił, że w tej grupie 5,1 tys. firm to te największe, które zostały zobligowane do udziału w systemie, a pozostałe przystąpiły do KSeF dobrowolnie, przed czasem. Łoboda zaznaczył, że organy skarbowe w ostatnim czasie odbyły dziesiątki tysięcy rozmów telefonicznych i odpowiedziały na kilkadziesiąt tysięcy maili.

Nowy etap KSeF

- Główne pytania, jakie zadają przedsiębiorcy, dotyczą sposobu uwierzytelniania - powiedział Szef KAS. Dodał, że przedsiębiorcy pytają także o konieczność składania niektórych formularzy oraz czy w przypadku dostępu do danych kilku podmiotów konieczne jest posiadanie certyfikatu dostępu do KSeF dla każdego z nich oddzielnie.

W trakcie konferencji wyjaśniono, że wydano już 2,43 mln certyfikatów dostępu do KSeF i że resort spodziewa się, że pobranych zostanie jeszcze 1,5 mln.

Łoboda powiedział, że KSeF może przyjąć 2,5 mld faktur rocznie i 120 mln faktur dziennie. Poinformował, że resort finansów pracuje nad zmianami w systemie. Chodzi m.in. o możliwość zgłaszania faktur scamowych, o możliwość wystawiania faktur VAT RR oraz faktur VAT RR KOREKTA.

MF pracuje także nad zmianami w aplikacji, aby była ona bardziej intuicyjna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Źródło: PAP