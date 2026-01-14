Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmiana szefa GITD. Decyzja Tuska

pap_20250825_06L
Maciej Michałek: proces przeganiania Zachodu przez chińską motoryzację trwa już prawie 50 lat
Źródło: TVN24+
Premier Donald Tusk odwołał Głównego Inspektora Transportu Drogowego Artura Czapiewskiego. Obowiązki szefa GITD od 15 stycznia ma przejąć Robert Koźlak - poinformował resort infrastruktury.

"Prezes Rady Ministrów, z dniem 15 stycznia 2026 r., powierzył Robertowi Koźlakowi pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Nominację wręczył wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec" - przekazało w komunikacie MI.

Dodało też: "Jednocześnie Prezes Rady Ministrów odwołał z dniem 14 stycznia 2026 r. ze stanowiska Artura Czapiewskiego, wyrażając mu podziękowanie za dotychczasową pracę".

Robert Koźlak nowym szefem GITD

"Robert Koźlak dotychczas pełnił funkcję dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, a wcześniej zastępcy dyrektora oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Lublinie i Łukowie. Ukończył studia magisterskie z zakresu przysposobienia obronnego i obrony cywilnej, a także studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzaniu zespołami w strategicznym planowaniu, koordynacji szkoleń i doskonalenia zawodowego służb" - podał resort infrastruktury.

Rok Czapiewskiego

Na stronie GITD możemy przeczytać, że "prezes Rady Ministrów, z dniem 28 kwietnia 2025 roku, na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, powołał Artura Czapiewskiego na stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego", przy czym wcześniej od 10 stycznia 2024 r. do 27 kwietnia 2025 r. Czapiewski pełnił obowiązki GITD.

GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego został "powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy" - podał na swojej stronie GITD. Dodał, że "działa, mając na celu przede wszystkim ograniczenie negatywnych zjawisk w transporcie drogowym".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
Zobacz także:
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok według Muska. "Nic nie wiem o nagich wizerunkach osób nieletnich"
Tech
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze
Donald Trump
Efekt Trumpa. Potężny wpływ na globalną turystykę
Turystyka
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
"Nie żyjesz?" Kontrowersyjna aplikacja zmienia nazwę i rusza w świat
Tech
shutterstock_1656246226
Strach na rynku, cena mocno w górę. "Potencjalne zakłócenia w dostawach"
Rynki
warszawa ludzie ulica
Stopy bez mian, raty w dół
Rzym
Wprowadzają limit prędkości do 30 km/h
TVN24
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
Tech
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
Nieruchomości
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Szanghaj, Chiny
Chiny zmieniają strategię. Historyczna nadwyżka
Ze świata
New York, New York, USA
Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie
Ze świata
shutterstock_2348933015
"Bezprecedensowa transakcja". Wielka fuzja pod znakiem zapytania
Rynki
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
Dla pracownika
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Władimir Putin
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk
Ze świata
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan
Handel
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Stabilny wzrost mimo napięć. Bank Światowy ostrzega przed długiem
Fabryka samochodów w Tychach
Zwolnienia w polskiej fabryce, setki osób stracą pracę
Paulina Karpińska
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica