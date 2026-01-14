Zmiana szefa GITD. Decyzja Tuska

Maciej Michałek: proces przeganiania Zachodu przez chińską motoryzację trwa już prawie 50 lat Źródło: TVN24+

"Prezes Rady Ministrów, z dniem 15 stycznia 2026 r., powierzył Robertowi Koźlakowi pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Nominację wręczył wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec" - przekazało w komunikacie MI.

Dodało też: "Jednocześnie Prezes Rady Ministrów odwołał z dniem 14 stycznia 2026 r. ze stanowiska Artura Czapiewskiego, wyrażając mu podziękowanie za dotychczasową pracę".

Robert Koźlak nowym p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego.



Robert Koźlak nowym szefem GITD

"Robert Koźlak dotychczas pełnił funkcję dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, a wcześniej zastępcy dyrektora oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Lublinie i Łukowie. Ukończył studia magisterskie z zakresu przysposobienia obronnego i obrony cywilnej, a także studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzaniu zespołami w strategicznym planowaniu, koordynacji szkoleń i doskonalenia zawodowego służb" - podał resort infrastruktury.

Rok Czapiewskiego

Na stronie GITD możemy przeczytać, że "prezes Rady Ministrów, z dniem 28 kwietnia 2025 roku, na wniosek ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, powołał Artura Czapiewskiego na stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego", przy czym wcześniej od 10 stycznia 2024 r. do 27 kwietnia 2025 r. Czapiewski pełnił obowiązki GITD.

GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego został "powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy" - podał na swojej stronie GITD. Dodał, że "działa, mając na celu przede wszystkim ograniczenie negatywnych zjawisk w transporcie drogowym".

