Z kraju Tusk do Nawrockiego: Na miłość Boga. Nad czym tu się zastanawiać? Oprac. Paulina Karpińska |

Premier apeluje do Karola Nawrockiego ws. podpisu pod ustawą wprowadzającą zmiany w podatkach Źródło wideo: YouTube/Donald Tusk - kanał oficjalny Źródło zdj. gł.: Donald Tusk/youtube

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Donald Tusk w opublikowanym w środę wieczorem nagraniu na swoim kanale na portalu Youtube podkreślił, że Karol Nawrocki jest prezydentem od 16 miesięcy "i w tym krótkim czasie zawetował równo 50 ustaw".

Premier wymienił wszystkie zawetowane przez prezydenta ustawy podkreślając, że "to absolutny rekord w historii Polski".

Korzyść dla 3,5 miliona podatników

Jak zaznaczył, weto nr 50 dotyczyło podatków. - I teraz czekamy w wielkim napięciu, czy będzie weto numer 51 w najbliższych godzinach, dotyczące też ustawy podatkowej - mówił szef rządu.

- 3,5 miliona podatników. Jeśli przełożymy to na faktyczną liczbę, to będzie około 5 milionów polskich obywateli - czeka na podniesienie progów podatkowych. Po prostu ustawa, która zostawia w kieszeniach Polek i Polaków więcej pieniędzy - zauważył premier.

Chodzi o ustawę, która zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Ponadto nowela wprowadza nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc.

Dochody powyżej 150 tys. zł pozostaną objęte stawką 32 proc. Wśród założeń ustawy jest też m.in. podniesienie stawki podatku CIT płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc.

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Tusk: prezydent się waha w sprawie ustawy podatkowej

- Dochodzą mnie słuchy, że prezydent waha się i nie wiadomo, czy podpisze, czy nie. Na miłość Boga. Nad czym tu się zastanawiać? Tu chodzi o uczciwie zarobione pieniądze, nie przez bogaczy, bo przecież mówimy tu i o nauczycielach, i pielęgniarkach, o dziesiątkach zawodów. I tam ludzie czekają na podniesienie progu podatkowego - powiedział Tusk.

Jak podkreślił, podwyżki są "zżerane" przez podatek, stąd konieczność podniesienia progów. - Komu chcecie zrobić na złość? - stwierdził.

- Prawo prezydenta do weta jest bezdyskusyjne. Tak mówi konstytucja. Ale weto nie może być narzędziem niszczenia państwa. Panie prezydencie, czas się naprawdę zastanowić, zanim podejmie pan decyzję o kolejnym, niepotrzebnym, 51. wecie - zaapelował szef rządu.

Nowela wprowadzająca nowy próg podatkowy i nową stawkę w PIT została przyjęta przez Sejm 5 listopada, a przez Senat następnego dnia.

Zgodnie z konstytucją prezydent ma 21 dni, aby podpisać ustawę, zawetować ją albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.