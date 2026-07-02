Z kraju Zmiana na czele Państwowej Inspekcji Pracy. Jest decyzja Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Szłapka o przyjętym przez rząd nowym projekcie reformy PIP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej.

W czwartek podczas uroczystości w Sejmie Czarzasty wręczył Krasoniowi akt nominacyjny.

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Janusz Krasoń na czele PIP

Janusz Krasoń pełnił dotąd obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu. Był również dyrektorem tej placówki w latach 1990-2001, a następnie 2011-2018. Był też posłem na Sejm IV, V i VI kadencji najpierw z ramienia SLD, a potem Lewicy i Demokratów.

W środę sejmowa komisja nie wydała pozytywnej opinii w sprawie jego kandydatury na nowego szefa Państwowej Inspekcji Pracy. Pozytywnie zaopiniowała natomiast odwołanie z tej funkcji Marcina Staneckiego.

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