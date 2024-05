Tak Polacy szukają sposobu na niższe rachunki. Ponad milion takich decyzji

Zmiana dostawcy prądu w 2024

Liczba zmian sprzedawcy w grupie gospodarstw domowych wzrosła w pierwszym kwartale 2024 roku, w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2023, ponad dwukrotnie. Dokonało jej 10 563 gospodarstw domowych. Była to liczba nieco wyższa niż w pierwszym kwartale roku 2019 (9 306), poprzedzającym bezpośrednio okres pandemii Covid-19. Jednakże w poprzednich latach liczba ta była znacznie wyższa (w roku 2017 – 22 802, a w roku 2018 – 16 159).

Jak zmienić dostawcę prądu

Każdy odbiorca energii elektrycznej ma prawo do zmiany sprzedawcy. Można zrobić to na własną rękę, bądź zgłaszając się do dostawcy, którego wybraliśmy. W tym drugim przypadku, to właśnie nowy dostawca często sam przeprowadza procedurę zmiany operatora