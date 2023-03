Kilkanaście pociągów na trasie podczas zmiany czasu. PKP wprowadza specjalny rozkład jazdy

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi z 25 na 26 marca br. Oznacza to konieczność przestawienia zegarków z godziny 2 na 3. "W tym czasie w trasie będzie 14 pociągów PKP Intercity, które dotrą do stacji docelowej zgodnie z założoną w rozkładzie godziną" - przekazało PKP Intercity. - Składy, których przyjazd był zaplanowany przed godziną 2:00 będą kursować w czasie zimowym, za to pociągi zaplanowane na przyjazd po godzinie 2:00 - już w czasie letnim - poinformowano.