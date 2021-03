Wracamy do czasu letniego. W nocy pośpimy godzinę krócej

Zmiana czasu

Przepisy dotyczące zmiany czasu to efekt obowiązującej bezterminowo dyrektywy Unii Europejskiej ze stycznia 2001 roku. Od 2002 roku okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października. W Polsce zmiana czasu regulowana jest przez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ostatnie takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Przedłużyło ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.

Likwidacja

Dwa lata temu Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy , który przewiduje, że ostatnia zmiana czasu w UE miałaby miejsce w 2021 roku. Projekt stał się mandatem do negocjacji z Radą Unii Europejskiej (krajami członkowskimi) nad ostatecznym kształtem regulacji. Nadal nie wiadomo jednak, czy dojdzie do likwidacji zmiany czasu.

Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw zdrowia Stefan de Keersmaecker wskazał w ubiegłym tygodniu, że piłka jest po stronie państw członkowskich. - Jak wiadomo, Komisja zaproponowała rezygnację z sezonowych zmian czasu we wrześniu 2018 roku. Propozycja ta została sformułowana na prośbę obywateli, po rezolucji PE, a także w oparciu o szereg badań naukowych. Komisja Europejska także doszła wówczas do wniosku, że to państwa członkowskie powinny zdecydować, jaki czas ma obowiązywać na stałe: zimowy czy letni. Piłka jest zatem po stronie państw członkowskich, to do nich należy znalezienie wspólnego stanowiska w Radzie UE – oświadczył de Keersmaecker.