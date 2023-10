Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

czytaj dalej

Wiedziałam, że to niewłaściwe - powiedziała przed sądem Caroline Ellison, odnosząc się do sprawy swojego byłego partnera Sama Bankmana-Frieda, założyciela giełdy FTX oskarżonego o oszustwo i pranie pieniędzy. Potwierdziła, że kierowana przez nią firma Alameda Research przywłaszczyła sobie około 14 miliardów dolarów należących do klientów FTX. Podkreśliła, że najważniejsze decyzje zawsze podejmował Bankman-Fried. - Kazał popełnić mi te przestępstwa - zaznaczyła Ellison.