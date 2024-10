Zmiana czasu już niedługo

Zmiana czasu z letniego na zimowy coraz bliżej. W tym roku nastąpi to w nocy z 26 na 27 października.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. To dotyczące lat 2022-2026 opublikowano w 2022 roku. Wydawany co pięć lat komunikat Komisji Europejskiej wprowadza wspólną we wszystkich krajach UE datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia czasu letniego.