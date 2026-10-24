Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Dzisiaj zmiana czasu. To warto wiedzieć

|
zegar czas dlonie shutterstock_2525093893
Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób. Widać po niej większą liczbę zawałów serca
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN
Źródło zdj. gł.: conzorb/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W nocy z soboty na niedzielę cofniemy wskazówki z godziny trzeciej na drugą rano. Dzięki zmianie czasu mamy zyskać więcej światła o poranku, ale to również niebagatelne obciążenie dla organizmu. Stanowi też pewne wyzwanie logistyczne, co szczególnie widać na kolei. Oto, co musisz wiedzieć o tegorocznej zmianie czasu na zimowy.

W nocy z soboty (24 października) na niedzielę (25 października) nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to cofnięcie wskazówek z godz. 3 na godz. 2.

Wpływ zmiany czasu na zdrowie

Godzina różnicy może wydawać się niewielka, jednak dla naszego rytmu dobowego nie pozostaje bez znaczenia.

- Zmiana czasu z letniego na zimowy, czyli mówiąc żartobliwie międzynarodowy dzień "jet-lagu". Wielu z nas doświadczyło podróży lotniczej, zdarzało się, że one były związane ze zmianą czasu. Czekająca nas zmiana czasu z letniego na zimowy to taka podróż w skali całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę, że śpimy przez około jedną trzecią życia, nie dziwi, że ma to wpływ na nasze funkcjonowanie - mówi Piotr Grzyb, nefrolog i specjalista chorób wewnętrznych enel-med.

Zmiana czasu na świecie
Zmiana czasu na świecie
Źródło zdjęcia: PAP

Lekarz tłumaczy, że na skutek zmiany czasu dochodzi do gwałtownej ingerencji w rytm dobowy regulowany wydzielaniem hormonów, osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz wydzielania przez szyszynkę melatoniny. - Dlatego możemy spodziewać się, że następnego dnia będziemy mieli obniżony nastrój, będziemy drażliwi, nasza koncentracja będzie obniżona - opisuje.

Zmiana czasu ma również zwiększać ryzyko zawałów serca i udarów mózgu.

Pytania o koniec zmiany czasu w Europie

Co pół roku w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy i z powrotem na letni, w UE powraca pytanie o całkowite odejście od zmiany czasu. W 2018 r. Komisja Europejska wyszła z taką propozycją i niezmiennie - jak zadeklarowała w piątek rzeczniczka KE - ją popiera.

- Nasze stanowisko pozostaje niezmienne od 2018 roku, kiedy przedstawiliśmy współustawodawcom wniosek w tej sprawie. To państwa członkowskie są w najlepszej sytuacji, by podjąć decyzję dotyczącą czasu. Od tamtej pory, a minęło już osiem lat, projekt ten utknął w Radzie UE. Państwa członkowskie nie osiągnęły jeszcze porozumienia, ale jesteśmy gotowi konstruktywnie z nimi współpracować, by to się udało - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen.

W swoim projekcie sprzed ośmiu lat KE pozostawiła do decyzji państw członkowskich to, czy pozostaną przy czasie letnim, czy zimowym. Wzbudziło to obawy wśród stolic, że państwom nie uda się skoordynować zmian i w UE powstanie "czasowa mozaika". Są bowiem państwa, które wolałyby pozostać przy czasie zimowym, a są takie, gdzie lepiej funkcjonowałby czas letni.

Zmiana czasu w Europie
Zmiana czasu w Europie
Źródło zdjęcia: PAP - Małgorzata Latos

Itkonen przypomniała, że kwestia przestawiania wskazówek w Europie pojawiła się już podczas pierwszej wojny światowej. - Później rozwiązanie to na pewien czas zarzucono, ale w obliczu obecnego kryzysu energetycznego warto przypomnieć, że to właśnie Francja, dokładnie 50 lat temu, przywróciła czas letni w ramach reakcji na kryzys naftowy, aby zaoszczędzić energię - podkreśliła przedstawicielka KE.

Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2018 r. przez KE wykazały, że ogółem 84 proc. Europejczyków chce zniesienia zmiany czasu. Rok później podobne badania przeprowadził w Polsce CBOS - wówczas 74 proc. Polaków zadeklarowało, że chciałoby pozostać przy czasie letnim.

Pociągi staną na godzinę

W nocy z soboty na niedzielę z powodu przejścia na czas zimowy 29 pociągów przewożących pasażerów zatrzyma się na godzinę na wybranych stacjach. Postój ma na celu utrzymanie zgodności kursu z rozkładem jazdy.

W momencie zmiany czasu kursować będzie 29 pociągów pasażerskich, których rozkład wymaga dostosowania do cofnięcia wskazań zegarów. Wśród nich znajdzie się:

  • 17 pociągów PKP Intercity,
  • 1 pociąg RegioJet,
  • 2 pociągi Leo Express,
  • 4 pociągi Kolei Mazowieckich,
  • 1 pociąg Kolei Dolnośląskich,
  • 2 pociągi PKP SKM w Trójmieście,
  • 1 pociąg Polregio.

Polregio poinformowało jednak, że połączenie będzie realizowane autobusem komunikacji zastępczej na trasie Słupsk - Lębork, który odbędzie godzinny postój na stacji Głuszyno Pomorskie.

Uprawnienia pracowników

Jak wskazali analitycy firmy Personnel Service, dla pracowników nocnych zmian - m.in. w fabrykach, magazynach, szpitalach, ochronie czy na kolei - nocna zmiana czasu wiąże się z dodatkową godziną pracy, za którą należy się wyższe wynagrodzenie.

Wyjaśnili, że pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje za nią, oprócz normalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, dodatek za nadgodziny w wysokości 100 proc. godzinowej stawki oraz dodatek za pracę w nocy w wysokości 5,46 brutto zł za godzinę.

Z wyliczeń Personnel Service wynika, że pracownik zatrudniony na umowie o pracę i zarabiający płacę minimalną otrzyma za dodatkową godzinę 60,07 zł brutto. Otrzymującym miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6500 zł przysługuje za dodatkową godzinę 79,32 zł brutto, a zarabiającym 8000 zł - 96,36 zł brutto.

Analitycy firmy przypomnieli także, że pracodawca może zamiast pieniędzy za przepracowaną nadgodzinę oddać czas wolny. Wtedy jednak pracownik nie dostaje stuprocentowego dodatku za nadgodziny. Dodatek nocny musi natomiast zostać wypłacony.

Powrót do czasu letniego nastąpi w ostatni weekend marca.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Zmiana czasuZdrowiepociągiPraca
Zobacz także:
Elon Musk
Sikorski ostro odpowiada Muskowi w sprawie Ukrainy
Ze świata
Prezydent Argentyny Javier Milei
Zwrot w sprawie prezydenta Argentyny. Jest decyzja sądu
Ze świata
Przemysław Czarnek
PiS chce obniżyć koszty ogrzewania. Czarnek zapowiada projekt ustawy
Pieniądze
Pasażerowie w samolocie (zdjęcie ilustracyjne)
Paliwowy szok dla linii lotniczych. Przewoźnicy liczą koszty
Ze świata
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw na weekend. Ile zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Podatek dla najbogatszych. "Dostaną bardzo bolesną lekcję"
Ze świata
Winston Churchill, "Amaryllis", 1948 rok
Dzieła brytyjskiego premiera warte miliony. Kolejny obraz sprzedany
Ze świata
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Pierwsze symptomy kryzysu finansowego. "Zapalają się lampki alarmowe"
Ze świata
Mark Carney
Kanada jest gotowa na porozumienie. "Prezydent USA nie ma złudzeń"
Ze świata
shutterstock_2044480022
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Jak się zmienią ceny na stacjach? Są nowe prognozy
Pieniądze
telefon, bankomat, smartfon
"Nie zalogujesz się do aplikacji". Banki ostrzegają
Pieniądze
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Luksusowe auta w rękach policji. Nowe informacje w sprawie Zondacrypto
Pieniądze
pap_20261018_1D9
Skradzione podczas protestów. Jest reakcja platform działających w Polsce
Handel
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Autostrada A2. "Mamy wreszcie finał po wyroku sądu"
Moto
Zmiana czasu
Koniec zmiany czasu? Stanowisko Brukseli
Ze świata
Donald Trump
Zadziwiający ruch Trumpa. Pentagon ma pomóc w wydobyciu
Ze świata
shutterstock_2260013305
Zmiany w zasiłkach od soboty. Ważny komunikat ZUS
Pieniądze
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Zmiana czasu. Za to przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
Dla pracownika
Medyka, 30.10.2024. Drogowe, polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce
Kontrole w krajach, nie na granicach. Ukraina chce zmian, w tym w Polsce
Ze świata
Donald Trump
Doradca Zełenskiego nie potwierdza słów Trumpa. "Obecnie nie odnotowujemy"
Ze świata
Lotnisko w Kopenhadze, Dania
Chaos po zaostrzeniu kontroli. Kolejki i spóźnienia na loty
Ze świata
stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ceny paliw w weekend. Nowe stawki
Z kraju
rosneft tuapse - Vladfotograf shutterstock_2036508284
Rosyjski gigant traci miliardy. "Liczy na szybkie zakończenie"
Ze świata
Rafineria Gdańska
Saudi Aramco rozważa sprzedaż polskich aktywów. Dwa scenariusze
Z kraju
Domański i Tusk
Premier ogłasza sukces. "Otrzymałem potwierdzenie"
Ze świata
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w Polsce. Nowe dane
Z kraju
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Uszkodzone tankowce, turbulencje na rynku. "To ostatecznie zdecyduje"
Rynki
Lotnisko w San Francisco
Obawa przed wirusem z Afryki. USA zaostrzają zasady wjazdu
Ze świata
2210B067X FOS LOS WLOCHY PARALIZ BS
Puste półki jak w czasie pandemii. "Nie dajemy już rady"
Jakub Loska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica