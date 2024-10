Pociągi staną na godzinę

czytaj dalej

Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz oszacowała w środę w Lublinie, że około 300 tysięcy osób może zostać objętych bonem senioralnym w 2026 roku. To też oznacza, że potrzebujemy do 40 tysięcy rąk do pracy – dodała.