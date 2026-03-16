NBP podał dane dotyczące złota

Glapiński: niezrealizowane przychody NBP wynikające ze wzrostu notowań złota wyniosły 197 mld zł Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

NBP przedstawił dane o bilansie płatniczym za styczeń.

Tyle złota ma NBP

"Na koniec stycznia 2026 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP wyniósł 1039,6 mld zł i był wyższy w porównaniu z grudniem 2025 r. o 63,2 mld zł. NBP od 2018 r. zwiększa udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych. Na koniec omawianego okresu rezerwy NBP w złocie wyniosły 550,2 tony i osiągnęły wartość 313,7 mld zł. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł 30,2 procent" - napisał bank centralny w komunikacie.

W lutym NBP zwiększył posiadanie złota do ok. 570 ton.

NBP zamierza zwiększyć zasoby złota do 700 ton. Wynika to z faktu, że po wzrostach cen złota na rynkach światowych udział kruszcu w rezerwach FX NBP zbliżył się już wartościowo do celu NBP na poziomie 30 procent.

Złoto a koncepcja programu SAFE zero procent

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Uzasadniając decyzję, wskazał, że SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. W ocenie prezydenta "Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle, co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe".

Wcześniej w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że NBP może sprzedać na giełdzie w Londynie część swoich zasobów złota, a nadwyżkę wynikającą z różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży przeznaczyć na zbrojenia.

Na początku marca prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli program "polski SAFE 0 proc.", który - jak stwierdził prezydent - ma być dla SAFE "konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywą, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi".

Premier Donald Tusk w piątek rano przed rozpoczęciem nadzwyczajnego posiedzenia powiedział, że rząd był przygotowany na ewentualność zawetowania przez prezydenta ustawy o programie SAFE. - Weto prezydenta pod ustawą wdrażającą program SAFE nas nie zatrzyma - oświadczył.

Rząd przyjął w piątek uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna. Rada Ministrów upoważniła ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania umowy. Ponadto rząd zadeklarował też kontynuację działań na rzecz pozyskania środków na wsparcie zadań: policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństw państwa. Zgodnie z uchwałą pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris