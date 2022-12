Lód na chodniku. Mandat może być duży

We wtorek o poranku na drogach i chodnikach w znacznej części kraju panują trudne warunki. Odwilż i marznący deszcz sprawiły, że pokryły się one warstwą lodu. Usuwanie zalegającego na chodniku lodu to obowiązek, o których powinni pamiętać właściciele nieruchomości. Osoba, która uległa wypadkowi z powodu tego typu zaniedbań ma prawo dochodzenia odszkodowania.