Czy w Polsce wystarczy gazu na zimę? Dwa scenariusze na horyzoncie

We wtorek bank BNP Paribas opublikował raport "Polska: Czy wystarczy nam gazu na zimę? Przegląd sytuacji na rynku gazu ziemnego", przygotowany przez Departament Analiz Ekonomicznych i Sektorowych. Wskazano w nim, że "Polska wydaje się być relatywnie dobrze przygotowana na scenariusz całkowitego wstrzymania dostaw gazu z Rosji do UE". "Jednak informacje, iż zakontraktowanie przepustowości w gazociągu Baltic Pipe na przyszły rok wynosi tylko 45 procent sugeruje, że 'czarnego' scenariusza braku surowca zimą nie należy bagatelizować" - zaznaczyli autorzy raportu.

Zużycie gazu w Polsce

Według danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat, zużycie gazu w Polsce wyniosło w ubiegłym roku 23,4 mld m3. Jak czytamy w raporcie, w pierwszej połowie tego roku wykorzystanie gazu obniżyło się o ponad 14 proc. "Wpływ na to miały zapewne wysokie ceny, które skłoniły do poszukiwania alternatywnych źródeł energii i/lub zoptymalizowania zużycia. Dodatkowo mniejsza konsumpcja wynikała także z korzystnych warunków pogodowych w pierwszych miesiącach roku" - wyjaśniono.

Ile gazu popłynie gazociągiem Baltic Pipe?

Bank BNP Paribas zwrócił uwagę, że pod koniec września br. ma zostać otwarty gazociąg Baltic Pipe, łączący Polskę ze złożami gazu na Morzu Północnym. Zauważono, że przepustowość do końca roku ma wynosić 2-3 mld m3, a od początku 2023 roku powinna wzrosnąć do 10 mld m3. Gaz, który będzie płynął gazociągiem ma pochodzić ze złóż PGNiG oraz od innych dostawców. "Faktyczne wydobycie PGNiG w ostatnich trzech kwartałach na poziomie około 770 mln m3 gazu wskazuje, że spółka powinna być w stanie wypełnić gazociąg gazem z własnych zasobów do końca bieżącego roku" - zaznaczono.

Autorzy raportu mają jednak obawy o zakontraktowanie gazu do Baltic Pipe w kolejnych miesiącach. "Informacje podane przez minister klimatu Annę Moskwę wskazują jednak, że zakontraktowanie gazu do przesyłu gazociągiem Baltic Pipe w przyszłym roku wynosi obecnie 4,5 mld m3 i jest wyraźnie niższe niż maksymalna przepustowość połączenia w 2023 roku (45 procent)" - czytamy.

Różne scenariusze

W "czarnym" scenariuszu założono, że począwszy od września 2022 roku zużycie gazu kształtuje się na średnim poziomie z ostatnich 5 lat, import LNG jest bliski maksymalnym możliwościom gazoportu w Świnoujściu, produkcja krajowa jest równa wartościom sprzed roku, import z Niemiec jest niemożliwy ze względu na wstrzymanie dostaw gazu z Rosji, przesył gazu z Litwy pozostaje na poziomach zbliżonych do obecnych a transfer gazu przez Baltic Pipe ograniczony jest w całym okresie jedynie do surowca wydobywanego w Norwegii przez PGNiG. "W takim scenariuszu Polsce zaczęłoby brakować gazu już w styczniu 2023 roku a całkowity niedobór surowca w okresie wrzesień 2022-maj 2023 wyniósłby około 24 TWh" - czytamy.

"Dostatni" scenariusz przewiduje, że począwszy od września 2022 roku zużycie gazu ziemnego kształtuje się na poziomie niższym od osiąganego średnio w ostatnich 5 latach o 15 proc., import LNG jest bliski maksymalnym możliwościom gazoportu w Świnoujściu, produkcja krajowa jest równa wartościom sprzed roku, import z Niemiec jest zbliżony do obecnego, przesył gazu z Litwy także pozostaje na poziomach zbliżonych do obecnych a transfer gazu przez Baltic Pipe przez cały okres analizy jest równy maksymalnej przepustowości. "W takim scenariuszu poziom zapasów przez cały okres zimowy pozostaje bardzo wysoki i już w marcu 2023 roku magazyny są w pełni wypełnione. Jest to bardzo optymistyczna wizja wydarzeń. Zazwyczaj bowiem po zimie poziom wypełnienia gazu w magazynach spada do około 40 procent" - wyjaśnili autorzy raportu.