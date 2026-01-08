Zbigniew Bogucki o wynikach głosowania komisji sejmowej Źródło: TVN24

Sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się w czwartek trzema projektami ustaw wstrzymujących sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Były to:

rządowy projekt (o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw),

projekt poselski PiS (o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw),

projekt Prezydenta RP (o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa).

Wszystkie projekty zakładają zakaz sprzedaży państwowych gruntów do 2036 r. Jest to już kolejna zmiana przepisów dot. sprzedaży państwowej ziemi. Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. zakazywała takiej sprzedaży przez 5 lat, następnie ustawa z 17 marca 2021 r. przedłużyła ten zakaz na kolejne 5 lat.

- Obecnie preferowaną formą użytkowania ziemi jest dzierżawa - wskazywał podczas czwartkowego posiedzenia komisji wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.

Projekt prezydencki wiodącym

W wyniku głosowania (za było 15 posłów, przeciw - 14) ustalono, że wiodącym będzie projekt prezydencki, który dodatkowo zmienia preambułę do ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jak wyjaśniał podczas posiedzenia komisji szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, preambuła "podkreśla doniosłość przedmiotowej ustawy i jej zasadnicze znaczenie dla polskiego rolnictwa". Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jest bowiem aktem normatywnym będącym konstytucją polskiego rolnictwa, która wyznacza dla władzy ustawodawczej i wykonawczej kierunki rozwoju i ochrony polskiego rolnictwa, w tym gospodarstw rodzinnych - tłumaczył.

- Była dyskusja (na komisji - red.), która wskazywała, że większość parlamentarna nie chce tej preambuły, no ale głosowanie wskazało na to, że projekt prezydencki stał się wiodącym, a więc również preambuła znajduje się w ramach procedowania komisji, a później już w parlamencie - powiedział Bogucki w rozmowie z TVN24. Zapytany o to, czy przedstawiciele rządzących również zagłosowali za tym projektem, odpowiedział, że "wydaje się, że raczej zabrakło głosów na komisji większości rządowej". - Czasami pomyłki dają dobre rozwiązania. Tak jak w tym przypadku - powiedział Bogucki.

Treść zaproponowanej preambuły

Preambuła zaproponowana w projekcie prezydenckim ma brzmienie: "W poczuciu szczególnej odpowiedzialności za przyszłość polskiego rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe obywateli, dostrzegając pogłębiające się trudności gospodarcze w Europie oraz rosnące zagrożenia płynące z napływu produktów rolnych spoza granic Unii Europejskiej, w przekonaniu, że polskie rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, wymaga dziś realnej ochrony i wsparcia, kierując się wspólną wolą polityczną i społeczną obrony krajowej produkcji rolnej jako fundamentu niezależności, bezpieczeństwa i dobrobytu Rzeczypospolitej Polskiej, uznając, że w obecnych okolicznościach obowiązkiem władz publicznych jest podejmowanie konsekwentnych i systemowych działań służących trwałemu wzmocnieniu krajowego rolnictwa i obronie interesów polskich rolników, przyjmując, że niniejsza ustawa stanowi jeden z elementów realizacji tej polityki oraz narzędzie służące ochronie polskiej produkcji rolnej jako całości, uchwala się niniejszą ustawę".

Dotychczasowa preambuła z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego brzmi : "W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwala się niniejszą ustawę”.

Znaczenie zmian dla umowy UE - Mercosur

Bogucki tłumaczył, że przyjęcie nowej preambuły przez Sejm wzmocni mandat rządu w dyskusjach dotyczących umowy UE- Mercosur. Posłowie PO zwracali uwagę, że jest to niepotrzebne, gdyż rząd opowiedział się przeciw tej umowie. Zwracano też uwagę, że preambuła nie jest bezpośrednio związana ze zmianą przepisów. Za nową preambułą opowiedzieli się posłowie PiS.

Nikt nie wniósł poprawek do preambuły. Natomiast poseł PSL Jarosław Rzepa zaproponował poprawkę do ustawy z 2016 r., która polega na umożliwieniu sprzedaży nieruchomości do 5 ha bez zgody ministra rolnictwa, co według posła miałoby usprawnić proces decyzyjny. Obecnie bez zgody można zbyć nieruchomość do 2 ha. Takiej poprawce byli przeciwni posłowie PiS, jednak dwoma głosami poprawka przeszła.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

