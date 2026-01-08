Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji. "Czasami pomyłki dają dobre rozwiązania"

Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki o wynikach głosowania komisji sejmowej
Źródło: TVN24
Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się w czwartek za zakazem sprzedaży państwowej ziemi do 2036 roku. Ustalono, że wiodącym projektem będzie projekt prezydencki. - Wydaje mi się, że na komisji zabrakło głosów większości rządowej - powiedział reporterce TVN24 szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. - Czasami pomyłki dają dobre rozwiązania. Tak, jak w tym przypadku - dodał.

Sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się w czwartek trzema projektami ustaw wstrzymujących sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Były to:

  • rządowy projekt (o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw),
  • projekt poselski PiS (o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw),
  • projekt Prezydenta RP (o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa).

Wszystkie projekty zakładają zakaz sprzedaży państwowych gruntów do 2036 r. Jest to już kolejna zmiana przepisów dot. sprzedaży państwowej ziemi. Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. zakazywała takiej sprzedaży przez 5 lat, następnie ustawa z 17 marca 2021 r. przedłużyła ten zakaz na kolejne 5 lat.

- Obecnie preferowaną formą użytkowania ziemi jest dzierżawa - wskazywał podczas czwartkowego posiedzenia komisji wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.

Projekt prezydencki wiodącym

W wyniku głosowania (za było 15 posłów, przeciw - 14) ustalono, że wiodącym będzie projekt prezydencki, który dodatkowo zmienia preambułę do ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jak wyjaśniał podczas posiedzenia komisji szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, preambuła "podkreśla doniosłość przedmiotowej ustawy i jej zasadnicze znaczenie dla polskiego rolnictwa". Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jest bowiem aktem normatywnym będącym konstytucją polskiego rolnictwa, która wyznacza dla władzy ustawodawczej i wykonawczej kierunki rozwoju i ochrony polskiego rolnictwa, w tym gospodarstw rodzinnych - tłumaczył.

- Była dyskusja (na komisji - red.), która wskazywała, że większość parlamentarna nie chce tej preambuły, no ale głosowanie wskazało na to, że projekt prezydencki stał się wiodącym, a więc również preambuła znajduje się w ramach procedowania komisji, a później już w parlamencie - powiedział Bogucki w rozmowie z TVN24. Zapytany o to, czy przedstawiciele rządzących również zagłosowali za tym projektem, odpowiedział, że "wydaje się, że raczej zabrakło głosów na komisji większości rządowej". - Czasami pomyłki dają dobre rozwiązania. Tak jak w tym przypadku - powiedział Bogucki.

Treść zaproponowanej preambuły

Preambuła zaproponowana w projekcie prezydenckim ma brzmienie: "W poczuciu szczególnej odpowiedzialności za przyszłość polskiego rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe obywateli, dostrzegając pogłębiające się trudności gospodarcze w Europie oraz rosnące zagrożenia płynące z napływu produktów rolnych spoza granic Unii Europejskiej, w przekonaniu, że polskie rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, wymaga dziś realnej ochrony i wsparcia, kierując się wspólną wolą polityczną i społeczną obrony krajowej produkcji rolnej jako fundamentu niezależności, bezpieczeństwa i dobrobytu Rzeczypospolitej Polskiej, uznając, że w obecnych okolicznościach obowiązkiem władz publicznych jest podejmowanie konsekwentnych i systemowych działań służących trwałemu wzmocnieniu krajowego rolnictwa i obronie interesów polskich rolników, przyjmując, że niniejsza ustawa stanowi jeden z elementów realizacji tej polityki oraz narzędzie służące ochronie polskiej produkcji rolnej jako całości, uchwala się niniejszą ustawę".

Dotychczasowa preambuła z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego brzmi : "W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwala się niniejszą ustawę”.

Znaczenie zmian dla umowy UE - Mercosur

Bogucki tłumaczył, że przyjęcie nowej preambuły przez Sejm wzmocni mandat rządu w dyskusjach dotyczących umowy UE- Mercosur. Posłowie PO zwracali uwagę, że jest to niepotrzebne, gdyż rząd opowiedział się przeciw tej umowie. Zwracano też uwagę, że preambuła nie jest bezpośrednio związana ze zmianą przepisów. Za nową preambułą opowiedzieli się posłowie PiS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protest w Nowym Mieście nad Wartą
Protesty rolników w całej Polsce. Blisko 200 miejsc na mapie
TVN24
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
Ze świata
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
Ze świata

Nikt nie wniósł poprawek do preambuły. Natomiast poseł PSL Jarosław Rzepa zaproponował poprawkę do ustawy z 2016 r., która polega na umożliwieniu sprzedaży nieruchomości do 5 ha bez zgody ministra rolnictwa, co według posła miałoby usprawnić proces decyzyjny. Obecnie bez zgody można zbyć nieruchomość do 2 ha. Takiej poprawce byli przeciwni posłowie PiS, jednak dwoma głosami poprawka przeszła.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
Ze świata
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
Pieniądze
praca pracownik biuro pracowniczka shutterstock_572805157
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 
Dla pracownika
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
Z kraju
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok
Pieniądze
Adam Glapiński
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych
Z kraju
Pielęgniarka smartfon
ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"
Tech
cpk1
2,5 tysiąca działek i ponad 200 budynków mieszkalnych. CPK szykuje grunt pod budowę
Z kraju
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
Z kraju
Książę Andrzej
Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"
Ze świata
shutterstock_2470895313
Nvidia stawia twarde warunki Chińczykom. Gigant wymaga pełnej przedpłaty
Tech
shutterstock_2472093861
Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi gwałtownie w górę. Pomogło kilka czynników
Nieruchomości
Wenezuela
"Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie"
Ze świata
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump dzieli zysk. Za pieniądze z ropy mają kupować "wyłącznie" amerykańskie produkty
Ze świata
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Chatbot miał doprowadzić do samobójstwa nastolatka. Właściciel Google'a zawarł ugodę
Tech
Donald Trump
Zakazuje dywidend, żąda inwestycji. Plan Trumpa na zbojeniówkę
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop. Jest podpis prezydenta
Dla pracownika
Donald Tusk
Wstrzymana reforma. "Premier nie wie, o czym mówi"
Wiktor Knowski
shutterstock_2240508931
Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"
Ze świata
Wenezuela ropa naftowa
USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"
Ze świata
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
Pieniądze
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"New York Times" poleca Warszawę
Turystyka
shutterstock_642096205
Pojechał do Czech i stracił tablice rejestracyjne. Wszystkiemu winien leasing
Moto
Dziecko przed komputerem
"Złoty standard bezpieczeństwa". Ważna zmiana na popularnej platformie
Tech
shutterstock_2701987557 Wenezuela-Maracaibo- Czwartek, 30 października 2025 r. Wenezuelscy milicjanci przemaszerowali na rzecz pokoju między Wenezuelą a Trynidadem i Tobago w mieście Maracaibo w Wenezueli.
Obstawili zakład na amerykańską inwazję na Wenezuelę. Bukmacher wygranych nie wypłaci
Ze świata
złoto
Tony złota Wenezueli i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
Ze świata
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Nowe zasady przyłączania do sieci energetycznych
Prawo
warszawa panorama shutterstock_2085556882
"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny
Nieruchomości

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica