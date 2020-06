Bon turystyczny coraz bliżej. Zielone światło od komisji

We wtorek senacka komisja gospodarki narodowej i innowacji zarekomendowała przyjęcie bez poprawek ustawy o bonie turystycznym.

Komu ma przysługiwać świadczenie?

Zgodnie ze zgłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą, Polski Bon Turystyczny ma przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów. Wysokość bonu na każde dziecko do 18. roku życia to 500 zł, dzieci z niepełnosprawnością uzyskują 1 tys. zł. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.